Reijers quer vendas 30% maiores em 2025

Foto: Arquivo Reijers/Divulgação Fazenda de flores da Reijers na Serra da Ibiapaba

A Reijers, maior produtora de flores em estufa do Brasil e com duas fazendas em atividade no Ceará, quer ampliar em 30% as vendas a partir do Estado em 2025. O desafio, revela o CEO Roberto Reijers à esta coluna, é desenvolver a logística sem precisar ampliar a produção.

Hoje, apenas nas áreas plantadas de São Benedito e Ubajara - ambas a cerca de 310 km de Fortaleza -, ele contabiliza a produção anual consolidada de 5 milhões de vasos e mais 50 milhões de hastes de flores.

"Neste ano (2024) não houve expansão das áreas cultivadas. Porém, aumentamos a rede de atendimento aos supermercados e tivemos melhorias em variedades, em qualidade das flores. O objetivo é alcançar novos mercados", projeta.

O foco, admite, são os supermercados. A mudança no perfil do consumidor faz com que a empresa aposte neste nicho, ampliando a oferta de plantas nestes espaços. Atualmente, a Reijers atende mercados do Norte e Nordeste a partir das fazendas cearenses.

"O clima é propício, a localização é privilegiada. A gente consegue reduzir custos e trabalhar mais de perto, estamos mais próximos do cliente", ressalta.

Mas, para chegar a mais pontos de vendas nestes mercados, Roberto Reijers diz dedicar mais atenção à logística de distribuição e também na captação de novos parceiros.

Também por isso, ele ministra a palestra "Floricultura e plantas ornamentais: situação atual e tendências" durante a PEC Nordeste, no Centro de Eventos, no dia 6 de junho, a partir das 14h15.

"Queremos mostrar o nosso trabalho, apresentar as experiências e consolidar a marca no mercado das flores", reforça.

