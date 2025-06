Ferrovia gera compensação financeira para 20 cidades do Ceará

Foto: FÁBIO LIMA FTL opera ferrovia entre Maranhão e Ceará

Alvos da extração de areia para empreendimentos férreos, 20 municípios do Ceará foram incluídos na lista final da Agência Nacional de Mineração como beneficiários da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM). Os repasses vão ocorrer retroativos ao mês passado, no ciclo de distribuição da CFEM recolhida entre maio de 2025 e abril de 2026.

Incluídos na lista final da ANM divulgada ontem estão: Cariré, Caucaia, Crateús, Fortaleza, Groaíras, Ipu, Ipueiras, Itapipoca, Maracanaú, Miraíma, Nova Russas, Pires Ferreira, Reriutaba, Santana do Acaraú, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu, Sobral, Tamboril, Tururu e Umirim.

Os municípios da lista são percorridos pela Ferrovia Transnordestina Logística (FTL), que atravessa Ceará, Maranhão e Piauí, interligando os portos de Itaqui (São Luís/ MA), Pecém (São Gonçalo do Amarante/ CE) e Mucuripe (Fortaleza/ CE). O traçado tem 1.237 quilômetros de extensão e era o da antiga Rede Ferroviária Federal S.A, que foi privatizada em 1997.

Também controlado pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a empresa não é a Transnordestina Logística SA (TLSA), responsável pelo projeto da Ferrovia Transnordestina, que deve interligar Eliseu Martins (PI) ao Pecém (CE) e desperta grandes expectativas econômicas na Região. Os municípios que por onde a TLSA inicia a operação da ferrovia ainda neste ano não foram incluídos na lista final de beneficiários da ANM.

Feito anualmente, as cidades com direito à CFEM incluem os impactados por portos. Neste recorte, apenas São Gonçalo do Amarante e Fortaleza são listados. No primeiro, a Agência mapeou a operação de areia, granito, minério de ferro e quartzo como efeito do Porto do Pecém, enquanto no segundo, foi apontada extração de magnesita e minério de tungstênio. Já entre os impactados por dutos não há cearenses.

O emprego de inteligência artificial nas atividades dos setores jurídicos e financeiros tem gerado bons ganhos, segundo conta a cearense Lalink. Ao atender tribunais em diversos estados, teve avanços em: automatização da elaboração de ementas, com redução média de 70% do tempo, e aceleração da análise e redação de Habeas Corpus, com redução de até 50% no tempo total.

Já no setor financeiro, com auxílio do Copilot 365 - IA da gigante Microsoft, de quem a Lalink é parceira -, registrou até 75% no tempo de elaboração de relatórios complexos, como os de rating para investimento e automação e aumento de precisão na análise de normativas para recuperação de crédito.

24

por cento foi o incremento nas vendas no Supermercado Pinheiro no Dia Livre de Impostos, entre 29 de maio e 1 de junho. Ainda houve alta de 17% no ticket médio e 7% no fluxo de clientes. Os destaques ficaram por conta dos segmentos de bebidas (240%) e carne bovina ( 35%), revela Alexandre Pinheiro, diretor comercial da rede.

Leilão de leite

O 1º Leilão Leite Nordeste, que aconteceu durante a PEC, encerrou com faturamento de R$ 685.800 - uma média de R$ 21.431,25 por animal. Realizado pela Integral Mix em parceria com as fazendas Boisa, Quebra e Gevan, o leilão reuniu 20 compradores no Centro de Eventos, representando produtores dos estados do Ceará, Goiás e Maranhão.

MCMV no Cocó

A MRV lançou um novo residencial no Cocó, com valor geral de vendas estimado em R$ 66 milhões e preços que se enquadram no Minha Casa Minha Vida. Batizado de Farol do Atlântico, o edifício possui 204 unidades de 2 quartos com tamanhos que variam de 43,34 m² e 45,14 m². Na construção, a obra deve gerar 180 empregos, entre diretos e indiretos.

Férias

Instituída pelo Decreto-lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, a CLT estabelece o direito de férias anuais para o trabalhador por um período de 30 dias. As deste jornalista que vos escreve começam dia 16 de junho e terão a duração máxima permitida. Neste período haverá uma pausa na publicação desta coluna. Boas festas juninas a todos e até!