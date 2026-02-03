Enel entrega R$ 91,4 milhões em obras no Ceará

Foto: Felipe Leite Cardoso/Divulgação Enel Subestação de Barroquinha

A Enel continua investindo no mercado cearense, no qual já declarou querer permanecer como concessionária de distribuição de energia elétrica após o fim da atual concessão. Apenas em dezembro do ano passado, segundo balanço feito com exclusividade para esta coluna, a empresa investiu R$ 91,4 milhões em diferentes regiões do Estado.

"Com essas entregas, a Enel Ceará reforça seu compromisso de investir continuamente na infraestrutura elétrica do Estado, acompanhando o crescimento das cidades e garantindo mais segurança e confiabilidade para a população", afirma José Nunes Almeida, presidente da companhia.

O executivo está à frente da empresa desde abril de 2024 e vem acentuando os esforços para atingir melhores desempenhos nos indicadores de performance da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ao mesmo tempo que busca reconhecimento dos usuários.

No total, o investimento de R$ 91,4 milhões foi aplicado em “16 importantes obras de expansão e modernização do sistema elétrico no Estado”, conforme descreve a empresa, contabilizando também o benefício para 370 mil clientes.

“Somente em novas subestações, foram investidos cerca de R$ 60 milhões. Ao todo, foram 43 km de linha de alta tensão, que contaram com um investimento de mais de R$ 21 milhões. Já em obras e reformas de outras subestações, foram destinados R$ 10 milhões. As melhorias têm como foco a ampliação da capacidade, automação e robustez da rede elétrica, reforçando a qualidade e a confiabilidade do fornecimento de energia”, enumera o levantamento feito.

Áreas-alvo de aportes

Fortaleza e Região Metropolitana tiveram novas entradas de linhas nas subestações de Tauape e Pacajus construídas. Pacajus também teve, juntamente com Aquiraz, novos disjuntores para melhoria da distribuição na região.

A lista continua com uma nova subestação em Barroquinha, com capacidade de 16 Megavolt-Ampere (MVA), e uma nova linha de alta tensão, de 39 km, entre os municípios de Granja e Barroquinha. Itapipoca teve uma reforma e deslocamento de 1,5 km de linha de alta tensão entre o município e Itapajé.

Já na Região Sul do Estado, Barro recebeu novos disjuntores e Iguatu teve construída uma nova entrada de linha de 13,8 KV na subestação do município para transferência de carga, além de um desvio de rede até Acopiara.

Infraestrutura geral

Para assegurar o fornecimento de energia do projeto Malha D’água, do Governo do Estado, a Enel disse ter concluído no fim de 2025 a construção da nova subestação Malha D’água, em Banabuiú, na Região Leste do Estado. Com capacidade de 16 MVA, a subestação contou ainda com uma nova linha de alta tensão com 1km de rede.

Localizada na mesma área, São João do Jaguaribe, teve uma nova entrada de linha de 69 quilovolts (kV) na subestação de Barra do Figueredo.

“As obras refletem o compromisso da companhia em manter a rede elétrica do Ceará moderna, segura e confiável”, reforça o presidente da Enel.

