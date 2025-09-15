Os rivais de Wagner Moura na rota do Oscar

Foto: Victor Jucá/Divulgação "O Agente Secreto" É estrelado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho

Se a campanha norte-americana conseguir avançar no tempo certo, Wagner Moura pode se tornar o primeiro ator brasileiro indicado ao Oscar. Quem, e o quê, estão no seu caminho?

Com “O Agente Secreto” confirmado nesta segunda-feira como representante oficial do Brasil para representar o País na busca pelo Oscar 2026 de Melhor Filme Internacional, as portas se abrem em Hollywood.

Quando foi exibido no 78º Festival de Cannes, o filme teve os direitos de distribuição nos EUA adquiridos pela Neon, empresa responsável pela campanha de “Anora”, grande vencedor do Oscar 2025. Nesta ocasião, porém, o filme brasileiro não foi o único.

No mesmo festival, a empresa comprou também os direitos de filmes que, ironicamente, serão os grandes concorrentes do Brasil: o iraniano “É Apenas um Acidente”, de Jafar Panahi, vencedor da Palma de Ouro, e o norueguês “Valor Sentimental”, de Joachim Trier.

Mas tem uma coisa que pesa a nosso favor: de todos os filmes adquiridos pela companhia até agora, em Cannes e em outros festivais, o único com uma campanha sólida de atuação masculina é “O Agente Secreto”.

(Foto: Victor Juca/DIVULGAÇÃO)O longa é estrelado por Wagner Moura e tem direção de Kleber Mendonça Filho

Afinal, Wagner Moura se tornou o primeiro ator brasileiro a vencer a Palma de Melhor Ator em Cannes, prêmio que lhe alavancou à esfera internacional.

Para se ter uma noção de como Wagner largou na frente antes mesmo de começar qualquer movimento oficial, Fernanda Torres conquistou sua vitória histórica no Globo de Ouro e indicação ao Oscar sem ter vencido o prêmio de atuação no 82º Festival de Veneza, evento que estreou “Ainda Estou Aqui”.

Antes mesmo da Academia Brasileira oficializar a escolha, o filme pernambucano já estava em plena campanha nos EUA. Wagner concedeu entrevistas para veículos americanos como Variety e The Hollywood Repórter, com falas sendo repercutidas na imprensa da Europa e até mesmo em continentes orientais.

No contexto atual das retaliações de Donald Trump à política do Brasil e da condenação de Jair Bolsonaro, faz toda diferença a presença de um ator brasileiro em Los Angeles articulando essas ideias com o passado ditatorial do Brasil que é, inclusive, retratado no filme.

E se ele chegar lá... quem vai precisar encarar? Até agora, a categoria de atuação do Oscar não está muito movimentada.

Dos filmes já lançados, a imprensa americana fala em Brad Pitt pela ação “F1” ou Michael B. Jordan, do terror “Pecadores”, mas ainda está tudo muito borrado. De repente, até Dwayne Johnson (The Rock) pode ser um rival na pele do pioneiro do MMA Mark Kerr em “The Smashing Machine”.

Outro personagem do mundo real que pode surgir é Marty Mauser, lenda do tênis de mesa interpretado por Timothée Chalamet em “Marty Supreme”.

O nome que mais me assusta é o lendário Daniel Day-Lewis, grande ator americano que já tinha até anunciado sua aposentadoria, mas que parece estar voltando com “Anemone”, estreia na direção do seu filho. Será?

Essa indicação história de Wagner, porém, não conseguirá acontecer se “O Agente Secreto” não for efetivamente indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional.

Saberemos o próximo capítulo dessa história no dia 16 de dezembro, quando a Academia de Artes e Ciências de Hollywood irá anunciar a pré-lista de 15 filmes finalistas da categoria. Até lá, muita água para rolar.

