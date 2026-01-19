O que o data center do TikTok vai atrair

Foto: AURÉLIO ALVES RODRIGO Abreu, CEO da Omnia, gestora do data center TikTok

Com as obras da primeira fase iniciadas no dia 6 de dezembro do Data Center de R$ 200 bilhões da Bytedance, dona do TikTok, em Caucaia, no Ceará, a Omnia, desenvolvedora da infraestrutura, detalhou à coluna que contrapartidas vai ofertar ao Estado.

Ainda contabilizando os aportes, Rodrigo Abreu, CEO da empresa operadora de data centers, ligada ao grupo Pátria Investimentos, diz que são cinco eixos para desenvolver o ecossistema local.

Os pilares do que a sociedade cearense deve ver em retorno seguem para as áreas de desenvolvimento tecnológico; fortalecimento da cadeia de fornecedores e empresas locais; compromisso de contratação de equipamentos nacionais; desenvolvimento do sistema elétrico; e desenvolvimento econômico e social das comunidades do entorno.

Tecnologia

No primeiro eixo tecnológico, Abreu destaca a abertura de possibilidades de pesquisa e desenvolvimento (P&D), de ensino, por meio de institutos e universidades locais.

A ideia é não apenas colaborar em pesquisa, mas fazer o investimento direto, com equipamentos, infraestrutura, bolsas e manter a coordenação e a governança dos projetos continuamente.

A escolha do que e onde vai ser investido é realizada em parceria com o Governo do Ceará, porém, ele cita o próprio Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), que já complementou dois anos desde o anúncio da pedra fundamental dos investimentos.

Sobre os fornecedores, cita que vão mirar em qualificar mão de obra. Para isso, já conversam com a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), para oferta de cursos por meio dos Serviços Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e do Social da Indústria (Sesi).

As necessidades passam por áreas de manutenção voltadas para sistemas de potência, sistemas elétricos, refrigeração, fibra óptica, telecomunicações e computadores. Localmente, Abreu diz que já fechou grandes contratos com empresas cearenses de terraplanagem e supressão vegetal, além de pré-moldados de concreto.

"Uma delas vai ocupar sua capacidade industrial nos próximos 18 meses e tem que ampliar a fábrica para poder nos atender". E acrescenta que mira em fomentar abertura de empresas de manutenção na Grande Fortaleza.

Peças nacionais

Dentro do compromisso de contratação de equipamentos nacionais fechado com o Governo Federal, a Omnia detalha que estimula que empresas de peças abram filiais no Ceará, sobretudo de manutenção elétrica, refrigeração, sistemas de potência e de telecomunicações.

Algumas, diz o gestor, já atuam no Brasil, mas precisam estar mais perto do hub de data centers, que, além do TikTok, tem negociações com outros parceiros estrangeiros.

A própria Bytedance vai ter demanda própria, como de gestão de rede de computadores, manutenção de equipamentos e programação de sistemas.

Essa demanda advém, além do data center de R$ 200 bilhões, dos R$ 108 bilhões a serem alocados para equipamentos de alta tecnologia até 2035 e investimentos adicionais em aprimoramentos tecnológicos ao longo da década seguinte.

Energia e comunidades

No quarto eixo há envolvimento da Casa dos Ventos, com a construção de subestação, a Pecém III, com dinheiro privado, e a ser doada para o sistema integrado de transmissão brasileiro.

Por último, Abreu prevê o desenvolvimento comunitário, com aportes em treinamentos, qualificação, programas sociais, culturais e projetos de melhoria de abastecimento hídrico, acrescentando que as reuniões começam amanhã, 21, para definições.



