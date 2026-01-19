O que o data center do TikTok vai atrair

Jornalista formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC). É editora digital de Economia do O POVO, onde começou em 2014. Atualmente, cursa MBA em Gestão de Negócios e tem Certificação Internacional em Marketing Digital pela ESPM e DMI da Irlanda
Os pilares do que a sociedade cearense deve ver em retorno seguem para as áreas de desenvolvimento tecnológico; fortalecimento da cadeia de fornecedores e empresas locais; compromisso de contratação de equipamentos nacionais; desenvolvimento do sistema elétrico; e desenvolvimento econômico e social das comunidades do entorno.
Tecnologia
No primeiro eixo tecnológico, Abreu destaca a abertura de possibilidades de pesquisa e desenvolvimento (P&D), de ensino, por meio de institutos e universidades locais.
A ideia é não apenas colaborar em pesquisa, mas fazer o investimento direto, com equipamentos, infraestrutura, bolsas e manter a coordenação e a governança dos projetos continuamente.
A escolha do que e onde vai ser investido é realizada em parceria com o Governo do Ceará, porém, ele cita o próprio Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), que já complementou dois anos desde o anúncio da pedra fundamental dos investimentos.
Sobre os fornecedores, cita que vão mirar em qualificar mão de obra. Para isso, já conversam com a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), para oferta de cursos por meio dos Serviços Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e do Social da Indústria (Sesi).
As necessidades passam por áreas de manutenção voltadas para sistemas de potência, sistemas elétricos, refrigeração, fibra óptica, telecomunicações e computadores. Localmente, Abreu diz que já fechou grandes contratos com empresas cearenses de terraplanagem e supressão vegetal, além de pré-moldados de concreto.
"Uma delas vai ocupar sua capacidade industrial nos próximos 18 meses e tem que ampliar a fábrica para poder nos atender". E acrescenta que mira em fomentar abertura de empresas de manutenção na Grande Fortaleza.
Dentro do compromisso de contratação de equipamentos nacionais fechado com o Governo Federal, a Omnia detalha que estimula que empresas de peças abram filiais no Ceará, sobretudo de manutenção elétrica, refrigeração, sistemas de potência e de telecomunicações.
Algumas, diz o gestor, já atuam no Brasil, mas precisam estar mais perto do hub de data centers, que, além do TikTok, tem negociações com outros parceiros estrangeiros.
A própria Bytedance vai ter demanda própria, como de gestão de rede de computadores, manutenção de equipamentos e programação de sistemas.
Essa demanda advém, além do data center de R$ 200 bilhões, dos R$ 108 bilhões a serem alocados para equipamentos de alta tecnologia até 2035 e investimentos adicionais em aprimoramentos tecnológicos ao longo da década seguinte.
Energia e comunidades
No quarto eixo há envolvimento da Casa dos Ventos, com a construção de subestação, a Pecém III, com dinheiro privado, e a ser doada para o sistema integrado de transmissão brasileiro.
Por último, Abreu prevê o desenvolvimento comunitário, com aportes em treinamentos, qualificação, programas sociais, culturais e projetos de melhoria de abastecimento hídrico, acrescentando que as reuniões começam amanhã, 21, para definições.