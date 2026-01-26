As fake news do Imposto de Renda

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Superintendência da Receita Federal, em Brasília.

Antes foram as fake news do Pix, agora a do Imposto de Renda. Com a entrada neste ano da isenção para quem ganha até R$ 5 mil por mês e redução gradual para quem recebe até R$ 7.350, circulam vídeos na internet sobre o reajuste dos professores.

O piso dado pelo Governo Federal foi de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63. Como essa renda ultrapassa os R$ 5 mil, espalha-se que a categoria foi prejudicada e vai pagar 27,5% de tributo.

Vale lembrar que a lei nº 15.270/2025 foi idealizada para que, na prática, mais pessoas deixassem de pagar IR e outras passassem a pagar menos.

A ideia é aliviar o orçamento mensal e tornar a tributação mais justa devido ao sistema progressivo de cobrança.

Portanto, não procede a afirmação de que o reajuste do piso do magistério levaria automaticamente os professores a pagar mais IR.

Os profissionais da educação entram entre os beneficiados pela redução prevista na lei, conforme a nova tabela.

Como fica o cálculo dos professores?

Em resposta à coluna, o Ministério da Fazenda informou que, em 2025, com o piso salarial de R$ 4.867,77, um professor pagava cerca de R$ 283,14 de Imposto de Renda retido na fonte por mês (considerando o desconto simplificado).

Em 2026, com o piso reajustado para R$ 5.130,63, esse mesmo profissional passará a pagar apenas R$ 46,78 de imposto mensal, devido justamente às novas regras de redução do IR — mesmo com o salário maior.

No site www27.receita.fazenda.gov.br/simulador-irpf é possível acessar o simulador para saber o quanto essa faixa acima de R$ 5 mil até R$ 7.350 vai pagar.

Ao colocar o novo piso do professor de R$ 5.130,63, apesar esse montante se encontrar na faixa de 22,5%, a alíquota efetiva será de 0,91%.

"Ou seja, este governo valorizou os profissionais da educação ao aumentar o piso salarial e, ao mesmo tempo, reduziu a carga tributária sobre seus rendimentos, garantindo ganho real no salário líquido", frisou o Ministério, em nota.

Academia Cearense de Economia

Foto: Lucílio Lessa/ACE/Divulgação Reunião da Academia Cearense de Economia

A Academia Cearense de Economia prevê para maio o "I Seminário Internacional sobre Aceleração do Desenvolvimento Econômico do Ceará".

Ontem ocorreu o primeiro seminário interno, com a participação de algumas entidades, para a discussão de temas para o evento.

"Nosso papel é criar ideias, desenvolver temas e estimular estudos, para colaborar com o governo do estado", destacou o presidente Sérgio Melo, seguido do vice-presidente da ACE, Célio Fernando: "Iremos discutir quais vetores podem acelerar o desenvolvimento do Ceará".

Se apresentaram à Diretoria da Academia o presidente da AJE, Tiago Guimarães, o coordenador do Observatório da Indústria, Guilherme Muchale, e o economista do Ipece, Witalo Paiva. Tiago Guimarães, destacou a necessidade de adaptação da cultura local a novos padrões.

"Como, por exemplo, 50 mil placas de vídeo para realizar o treinamento de um modelo base de IA massivo. O que temos hoje está numa escala muito inferior".

Conforme a líder do grupo coordenador do Seminário, Mônica Clark, haverá outros encontros pré-evento.

Reeleição nos cartórios

Foto: Kaio Magno/Sinoredi/Divulgação Sinoredi Ceará escolhe nova Diretoria da entidade para o triênio 2026/2029

Denis Bezerra foi reeleito presidente do Sindicato dos Notários, Registradores e Distribuidores do Estado do Ceará (Sinoredi-CE), juntamente com a diretoria, no último sábado, 24, para o triênio 2026/2029. Ele foi reconduzido ao cargo, em chapa única.

O primeiro vice-presidente é Francisco Cláudio Pinto Pinho. Atualmente, o Estado possui mais de 300 cartórios em situação ativa.

