Praia do Futuro troca de nome em ação inédita pela diversidade de corpos

Foto: felipe mota ferreira/ Divulgação Natura Em ação para enaltecer a diversidade e valorização do corpo real, Natura e a Prefeitura de Fortaleza trocam o nome da Praia do Futuro para Praia do Hoje

Com base na pesquisa da Opinion Box, 46% das mulheres deixam de ir à praia ou a piscina por não se sentirem bem com seus corpos, deixando de viver as melhores experiências desse período.

Com essa informação, a Natura realizou uma parceria entre a marca Natura Tododia, Prefeitura de Fortaleza e a Secretaria Turismo de Fortaleza (Setfor), e de hoje, 12, até 29 de janeiro, a Praia do Futuro recebe provisoriamente o nome de Praia do Hoje.

Além da mudança no letreiro, que ficará exposto durante o período da ação, as areias da praia também vão receber diversas ativações que estimulam mulheres a viverem o melhor do verão. A marca aproveita a ação de diversidade para lançar linhas completas de cuidados para a pele no verão.

“O verão é considerado por muitos uma das melhores estações do ano, mas também é o momento no qual as mulheres se sentem mais pressionadas pelos padrões estéticos. E é com essa reflexão que Natura Tododia reforça a importância do autocuidado e de não se deixar para o amanhã, aproveitando

o chamado da estação mais quente do ano”, comenta Renata Eduardo, diretora de

marketing global de cuidados pessoais da Natura.



A ação também estimula a prática esportiva na praia, um espaço para tirar fotos enaltecendo seus corpos e uma área de autocuidado e experimentação dos produtos.

"A Praia do Futuro é um espaço icônico de Fortaleza e essa mudança temporária do nome é uma forma de chamar a atenção para a importância de viver o hoje” comenta Denise Coutinho, diretora de marketing e comunicação da Natura Brasil.



Além de Fortaleza, a ação acontece em Salvador e no Litoral Norte de São Paulo





