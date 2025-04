Tensões na Sabiaguaba: poder público inoperante e comunidades silenciadas

A previsão é insólita, pois o Conselho não se reúne há pelo menos nove meses. O último encontro foi no dia 13 de junho de 2024; as reuniões previstas no calendário oficial de 2024 para os dias 8 de agosto, 10 de outubro e 12 de dezembro nunca ocorreram. Faltam explicações, mas um dos conselheiros acha que o período eleitoral influenciou no sumiço.

“As reuniões estavam acontecendo só para deliberar questões envolvendo empreendimentos. Outras obrigações foram esquecidas”, define Iury Cruz.

Segundo ele, os debates sobre as placas de sinalização e de fiscalização, além de algumas comunidades não terem cadeiras eram assuntos sempre adiados. “A gestão passada estava sempre tentando barrar essas pautas”, diz.

Tensões na Sabiaguaba: poder público inoperante

A forma que o Conselho tem sido dirigido pelas gestões é reflexo dos principais embates da Sabiaguaba. Antes de discutir a expansão e especulação imobiliária e as questões entre as comunidades, é necessário reforçar o papel da Prefeitura de Fortaleza, responsável direta pelas UCs da Sabiaguaba.

“A gente não vê uma ação efetiva do poder público para cumprir as recomendações”, analisa a promotora Ann Celly Sampaio, titular da 3ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano do Ministério Público do Ceará (MPCE).

Com o avanço de construções irregulares, acesso descontrolado e o tráfego ilegal de automóveis nas dunas, o MPCE fez uma série de recomendações para a Prefeitura.

Entre elas, cercar a unidade de conservação, instalar placas informativas sobre a UC e sobre a proibição de tráfego, apreender os animais domésticos soltos nas unidades, derrubar construções indevidas e aumentar a fiscalização na região.

Foto: FCO FONTENELE Em entrevista, a moradora Gleiciany Queiroz narra como a Sabiaguaba tem sido cercada por prédios e outros tipos de empreendimentos: "“Parece que os prédios vêm engolindo a mata"

“O que eles dizem é que fizeram, estão fazendo”, comenta a promotora, mas não há efeito prático. Segundo ela, a gestão passada mobilizou dois fiscais da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) para atuar na Sabiaguaba. “No meu entendimento, não era suficiente”, frisa.

Ela relata já ter presenciado o tráfego ilegal de carros enquanto conversava com os fiscais, mas os próprios disseram não ter como atuar sem suporte de outras instituições.

Nas três ocasiões de visita ao Parque das Dunas da Sabiaguaba, nós também flagramos a entrada de carros, entre eles buggys e 4x4 — sempre nas tardes de dias da semana, sempre mais de um automóvel. Em uma delas, um buggy descia em alta velocidade em direção a um dos sítios arqueológicos.

Foto: FCO FONTELE No primeiro dia de visita à Sabiaguaba, vimos pelo menos três carros trafegando ilegalmente na Sabiaguaba, entre eles um buggy. No segundo dia, da imagem, flagramos ao menos cinco buggys no topo da Duna da Baleia durante o entardecer. No terceiro dia de visita, vimos mais dois carros andando ilegalmente na região

A observação repete-se em várias matérias d’O POVO na Sabiaguaba. Para entender a dimensão da fiscalização, solicitamos à Agefis, no dia 27 de janeiro de 2025, “o número de multas a veículos por tráfego nas dunas nos últimos dez anos”. As multas podem atingir até R$ 4 mil.

Em resposta, no dia 29, a Agefis enviou nota sem os dados, mas informando que realiza “ações de educação e fiscalização sistêmicas no Parque Natural Municipal das Dunas da Sabiaguaba, como forma de trabalhar a conscientização ambiental nos moradores e frequentadores do local”, entre elas blitz educativas.

A agência também ressaltou que a Seuma instalou 40 placas interpretativas sobre “a disposição de resíduos e seus prejuízos ao meio ambiente”.

Foto: FÁBIO LIMA Em junho de 2024, O POVO acompanhou operação de fiscalização na Sabiaguaba da Agefis. Operação ocorreu após semanas de denúncias d'O POVO, Na ocasião, Agefis usou drones para flagrar carros e identificar as placas dos automóveis

Reforçamos o pedido do número de multas nos últimos dez anos (2014 a 2024) no mesmo dia 29 e, pela ausência de respostas, novamente no dia 3 de fevereiro. Um dia depois, a Agefis respondeu: “Entre 2019 e 2024, a Agefis realizou 13 operações de fiscalização nas unidades de conservação da Sabiaguaba, resultando em seis autuações com apreensão de veículos”.

A nota complementa: “A Agefis tem como uma das metas para 2025 intensificar as ações voltadas para a fiscalização e a conscientização dos cidadãos a respeito da preservação do Parque Natural Municipal das Dunas de Sabiaguaba.”

Pela inércia da Prefeitura, o MPCE se viu na necessidade de abrir mais uma ação civil pública no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). No total, o MPCE está com 19 processos em andamento envolvendo a área da Sabiaguaba: 6 ações civis públicas, 7 inquéritos civis públicos e 2 inquéritos civis, 2 notícias de fato e 2 processos administrativos.

"Os procedimentos envolvem denúncias sobre obras irregulares, desmatamento, descumprimento do plano de manejo do Parque Estadual das Dunas da Sabiaguaba, aterramento da foz do Rio Cocó, entre outros", descreve o órgão.

Foto: Samuel Setubal Foto de janeiro de 2024 mostra a retirada de areia das dunas. Decisão judicial determina que o Estado não pode afetar o corpo dunar

Uma das ações judiciais contra a Prefeitura é sobre a retirada de areia da CE-010. “A decisão diz que o Estado não pode afetar o corpo dunar”, comenta a promotora. “Quando o processo tramita no MPCE, ainda há possibilidade amigável de solucionar aquele conflito. (Ao perceber que a solução amigável é insuficiente, entra-se com) ação judicial pedindo ao juiz que determine”, explica.

Com a mudança de gestão, existe a oportunidade de fazer diferente. O prefeito Evandro Leitão (PT) elegeu-se, também, com um discurso de proteção ambiental presente. Não à toa, uma das primeiras medidas foi pedir à Seuma a revisão das áreas verdes excluídas de zonas ambientais de Fortaleza.

Contatamos as assessorias do prefeito e do titular da Seuma, João Vicente Leitão, solicitando entrevistas para entender o foco na nova gestão em relação à Sabiaguaba. A assessoria de Evandro Leitão repassou o pedido para a Seuma, que respondeu no dia 14 de fevereiro a íntegra:

“A Seuma informa que todas as questões relacionadas à Sabiaguaba estão sendo reavaliadas pela atual gestão. A equipe continua realizando ações de educação ambiental de forma rotineira, com o objetivo de promover a conscientização e a preservação da área. Além disso, a primeira reunião do Conselho da Sabiaguaba será realizada em breve e o Plano de Manejo da região está sendo elaborado, para garantir que as estratégias de conservação e uso sustentável sejam aprimoradas e atendam às necessidades do local e da comunidade.”

Questionamos se o secretário e o prefeito não gostariam de ser devidamente entrevistados, mas não houve retorno sobre o porquê da impossibilidade de entrevistas.

Tensões sociais e a expansão imobiliária

“A ideia mesmo é que é uma área sem gestão e invisibilizada”, resume o geógrafo e ambientalista Jeovah Meireles, conselheiro e um dos pesquisadores que atuou no Plano de Manejo da Sabiaguaba. É nesse cenário de ausência de poder público que as comunidades passam os dias em luta pela Sabiaguaba.

De acordo com Jeovah e vários outros entrevistados, há conflitos entre as comunidades da região. Algumas são mais protetivas, outras menos; algumas têm cadeiras no Conselho "Das 20 cadeiras do Conselho Gestor, algumas comunidades locais são representadas pela Associação dos Comerciantes e Moradores da Praia da Abreulândia (Acompa), pela Associação dos Amigos do Ecomuseu Natural do Mangue (Asado-Ecomunam) e pela Associação dos Moradores e Amigos da Gereberaba (Amag)" , outras não.

Foto: Thais Mesquita Complexo Gastronômico da Sabiaguaba foi fundado em 2022

A construção do Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba é um dos empreendimentos que evidencia os embates. Gleiciany Queiroz, co-fundadora do Coletivo Sabiá e facilitadora de leitura na Biblioteca Comunitária Sabiá, conta que houve um estranhamento junto com a construção do complexo.

O que antes era um espaço principalmente habitado por moradores da região, com barracas tradicionais, transformou-se em um ponto turístico. O sentido de identidade e pertencimento sumiu, e os moradores dessa comunidade deixaram de ocupar o local.

Foto: FCO FONTENELE Gleiciany Queiroz é estudante de Serviço Social, co-fundadora do Coletivo Sabiá e facilitadora de leitura na Biblioteca Comunitária Sabiá

O mesmo ocorreu com a Duna da Baleia. Com a demanda turística, a duna passou a ficar “muito barulhenta, poluída” e lotada. “A duna não é mais nossa. Hoje em dia, os moradores não sobem mais as dunas…”, comenta.

“O Complexo Gastronômico, no meu entendimento, gera dano ambiental”, analisa a promotora do MPCE Ann Celly Sampaio. “(Mas um representante de uma das comunidades disse que) como o Complexo trazia emprego e renda, eles não iam se opor”, comenta, mantendo os envolvidos em sigilo.

Em nota, o Complexo Gastronômico diz que "assume papel estratégico na articulação com a comunidade local, no intuito de ampliar a promoção da educação ambiental, do turismo e da qualidade de vida dos moradores e permissionários, com foco na mudança de atitudes e valores".

O equipamento explica que a infraestrutura "trouxe inúmeros benefícios ambientais à Sabiaguaba e ao Rio Cocó", principalmente pela "presença constante, 24h, do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) no local", o tratamento de esgoto, o controle de poluição sonora e a destinação adequada dos resíduos sólidos e óleos de cozinha.

"Essas adequações só foram possíveis porque as barracas que antes ocupavam o espaço de maneira irregular foram substituídas por negócios legalizados e em constante busca de acordo com a legislação ambiental", argumenta o Complexo em nota.

“A Sabiaguaba como comunidade é esquecida, então tudo que chega as pessoas acham que é progresso”, reflete Gleiciany. A comunidade de Gleiciany é uma das que tentam uma cadeira no Conselho Gestor. Para eles, o acesso às reuniões é difícil, especialmente porque é necessário solicitar previamente o direito à fala durante os encontros — que, desde a pandemia, têm sido online.

“A gente quase perdeu a Mata do Miriú para um condomínio ecológico. Eu sinto que as associações não votam sempre a favor do bairro”, conclui.

Ela refere-se a um projeto da empresa BLD Desenvolvimento Imobiliário, que foi apresentado em reunião extraordinária do Conselho Gestor da Sabiaguaba em 8 de julho de 2020 e obteve liberação para início de análises da área a ser parcelada. A aprovação mobilizou ambientalistas e o MPCE logo instaurou um inquérito civil público para suspender a aprovação.

De acordo com Andrigo Magalhães, diretor da Construtora e Imobiliária M Tadeu (CIMTal) e representante do setor imobiliário no Conselho Gestor, o empreendimento não estava localizado em nenhuma unidade de conservação.

Foto: FCO FONTENELE Região onde construtora solicitava 50 hectares para loteamento

“A gente vê muito mal entendido. A duna fica a leste da CE-010, o empreendimento ficava a oeste”, indica. Na opinião do diretor, a maior ameaça da Sabiaguaba é a “ocupação desordenada”. “Não tem destinação certa de resíduos sólidos, não tem esgoto, asfaltamento”, elenca. “Isso, sim, é uma ameaça.”

Segundo ele, enquanto empreendimentos de construtoras devem seguir a legislação ambiental e apresentar licenciamentos — um processo que pode levar 44 meses —, as construções irregulares desviam da fiscalização e impactam negativamente o meio ambiente.

“Eu acredito muito na sustentabilidade e na conscientização da população local. Mas a fiscalização bate muito forte em cima do empreendedor; enquanto isso, na Precabura, as lagoas vão sendo aterradas e a prefeitura não toma nenhuma iniciativa”, destaca. “Então, é uma guerra de narrativas.”

No próximo episódio

Conheça as histórias e as visões de algumas comunidades não representadas no Conselho Gestor do Parque da Sabiaguaba: a comunidade tradicional Boca da Barra, representada por Roniele Suíra, e o bairro Sabiaguaba, por Gleiciany Queiroz.