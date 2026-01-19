Logo O POVO+
Jogos que entram no catálogo da PS Plus de Janeiro de 2026
Foto de Davi Rocha
Davi Rocha é um gamer inveterado e professor universitário com uma pitada de publicitário. Sua paixão por videogame o leva a tentar desvendar as camadas mais profundas das narrativas interativas e mecânicas dos jogos atuais. Com uma análise apurada e uma abordagem que une teoria e prática, apenas aborda os principais lançamentos, mas também conecta pontos interessantes entre a cultura pop e estratégias de marketing e comunicação

Oitavo capítulo da franquia de terror da Capcom lidera uma lista recheada de RPGs, simulação e aventuras indie no serviço de assinatura da PlayStation no começo de 2026
Jogos do PlayStation Plus em janeiro (Foto: Divulgação)
A Sony anunciou em seu blog oficial os jogos que integrarão o Catálogo de Jogos do PlayStation Plus Extra e Deluxe em janeiro.

A seleção do mês traz grandes nomes do terror e RPG, além de simuladores off-road e jogos independentes bem criativos. A lista completa estará disponível para os assinantes do serviço do console da Sony a partir do dia 20 de janeiro.

Resident Evil Village (PS5, PS4)

Liderando a lista de adições ao catálogo da PS Plus, Resident Evil Village convida os jogadores a vivenciarem o terror de sobrevivência como nunca.

Ambientada alguns algum tempo depois dos acontecimentos de Resident Evil 7, a história acompanha Ethan Winters e sua esposa Mia tentando uma vida nova, após escaparem com vida da mansão da maníaca família Baker.

No entanto, a tragédia os alcança novamente em um cenário misterioso. A vila onde o jogo se passa é uma personagem por si só, repleta de mistérios a serem descobertos e novos horrores dos quais Ethan deve escapar desesperadamente.

Like a Dragon: Infinite Wealth (PS5, PS4)

Para os fãs de RPGs e da cultura japonesa, este título da série Yakuza reúne dois heróis lendários da franquia: Ichiban Kasuga e Kazuma Kiryu.

A trama leva os personagens do Japão para o Havaí, onde Ichiban tenta ajudar um amigo, mas acaba envolvido em uma grande conspiração criminosa enquanto tenta reconstruir sua vida.

Tanto Honolulu quanto a cidade de Tóquio são palco dessa aventura que envolve batalhas de estilo híbrido e aproveite uma variedade imensa de atividades secundárias. O destino desses dois "dragões" está em suas mãos em uma aventura emocionante e cheia de reviravoltas.

Expeditions: A MudRunner Game (PS5, PS4)

O jogo propõe que você lidere missões de pesquisa dirigindo veículos em expedições científicas para todos os tipos de terreno, usando tecnologias como drones e scanners. Seja em desertos áridos ou florestas acidentadas, é preciso gerenciar sua base e contratar especialistas para superar obstáculos e desvendar mistérios de terras desconhecidas.

A Quiet Place: The Road Ahead (PS5)

Inspirado na franquia de filmes de sucesso, este jogo de terror e aventura foca em uma história de sobrevivência única após uma invasão de criaturas letais que caçam pelo som.

Neste spin-off, você vivencia a jornada de uma jovem enfrentando um apocalipse silencioso, lidando não apenas com monstros, mas com conflitos familiares e seus próprios medos internos.

Darkest Dungeon II (PS5, PS4)

Esta sequência do aclamado roguelike leva os jogadores a uma viagem de condenados. Forme um grupo, equipe sua carruagem e atravesse paisagens decadentes para evitar o apocalipse. Com combates táticos e heróis imperfeitos, cada decisão pode ser a diferença entre a redenção e a loucura.

Destaques Indie e Clássicos

Pra fechar a seleção de adições do mês de janeiro: The Exit 8 oferece um simulador de "anomalias" em passagens subterrâneas; Art of Rally que traz corridas estilizadas com visual retrô; e A Little to the Left é um puzzle relaxante de organização (com um gato bagunceiro).

Por fim, exclusivo para o plano Deluxe, o clássico Ridge Racer retorna com nova renderização e recursos modernos, trazendo a nostalgia das corridas arcade para a nova geração.

Indo do terror AAA ao charme dos puzzles, as novas adições do mês de janeiro ao serviço de assinatura buscam agradar diferentes perfis e reforçar o valor do catálogo da PlayStation Plus. Vale sempre lembrar que os assinantes do PlayStation Plus têm até 1º de fevereiro para adicionar todos esses jogos à biblioteca e garantir o acesso enquanto a assinatura do serviço estiver ativa.

