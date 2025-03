O crime vem da falta de poema

Foto: Carlus Campos 2303 - Demitri - Releitura de Carlus Campos da obra Angústia de August Friedrich Schenk.

.

Crônica, mesmo, não escreverei. Alguns desvãos pessoais rodeados pela bruteza dos desmatamentos, a indelicadeza com os rios, a gastura do lixo no mar, a caatinga cada vez mais desaparecida, primo Agemiro e primo Ribeiro no vau sarapalha. Insustentáveis existências.

Por mim, se eu soubesse, transformaria desenganos em poemas. Coisas bonitas feito a feiura atraente da libélula, a palavra alada é mais bonita que o bicho categorizado. Cheio de voos, asas inquebráveis e os mané-magos costurando infâncias e avoações.

Os vagalumes também. Testemunhei abundância de fadinhas piscantes, pirilampos depois de um dia chuvoso e o junco acendendo e apagando. Não os vejo mais na Cidade que já os teve, aos milhares, ou eles a possuíam e foram extinguindo o pueril.

"Por que tanta divagação desenxabida? Não sei certeza"

Insisto, aqui não será uma crônica. Nem um romance, um ensaio e menos ainda assinaturas literárias "vencidas" pelos posts e o jornalismo menos reporteiro, numa aceleração errática. Posta e depois corrige! Dá primeiro do que todos.

Talvez, repórteres novéis sejam assim, dessa forma. Inteligentes artificiais, pouco interessados nos abissais, nas escutas e nas interrogações infantis primorosas. Provavelmente não terei a nostalgia dos tomados pelas bigs techs.

Por que tanta divagação desenxabida? Não sei certeza. Talvez porque não quisesse falar sobre facções criminosas e a impossibilidade de reversão do Estado seletivo na maioria das vidas que se ausenta.

"Não perdi ainda a virtude da desconfiança. Resta algum sobejo de inquietação"

Não dá para costurar uma prosa poética entre homicídios, ataques a provedores de Internet, chacinas a qualquer instante e um repórter sempre contando. Assim: quantos tiros (já viram banalidades)? Tinham crianças? Havia palestinos sendo exterminados por israelenses?

Não perdi ainda a virtude da desconfiança. Resta algum sobejo de inquietação para passar, nunca o mesmo, na esquina que também se derrete no sol que cai em Fortaleza. Da árvore que estava ali, na semana passada, por mais de 50 anos e resta um toco.

Vou parar de me esquivar de escrever. É violento mesmo a Cidade sem poemas. Ou somente alguns comerem a poesia de gosto inquietante. "Ovula na minha boca", vi por aí atrás de um convento, perto do 23º Batalhão de Caçadores.

"Não há muros, com o "cê" e o "vê", pintados apenas nas ocupações onde o "medo" virou "paz""

A narrativa antipoética está nos muros e no medo. Fortaleza, me disse um promotor de Justiça do Gaeco, está dominada pelo Comando Vermelho (CV).

Não há muros, com o "cê" e o "vê", pintados apenas nas ocupações onde o "medo" virou "paz" às avessas e o traficante faccionado é o apaziguamento e o Tânatos.

Sei dos eufemismos aqui, mas não é espaço de notícia nem de factualidade. A facção carioca é a maior mandatária do crime no Ceará. Começando pelos morros cariocas que viraram condomínios para bandidos procurados do Sol. A Rocinha é a preferência.

"Serão abatidos noviços. Difícil atravessar a existência até o dia do abissal"

Aqui, nas favelas e ajuntamentos, ficam os "correrias". Naipe de serviçais da casta bandida que imita o capitalismo até nisso. Os desprivilegiados do crime, aqueles de cumprir as matanças, as chacinas, os recados e o tráfico entre os territórios. E morrer.

Serão abatidos noviços. Difícil atravessar a existência até o dia do abissal, nunca serão semelhantes aos faccionados das licitações fraudulentas, da Transpetro pilhada, dos orçamentos secretos e das emendas pix.

O Comando Vermelho domina as ruas de Fortaleza e do Ceará. As investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) dizem mais. Manda também no sistema carcerário daqui que mudou, mas nem tanto para quem ainda reina dentro e fora dos territórios e alguns advogados.

A falta de poema gera o crime. Ou a poesia apenas para uns escolhidos das bienais. "O homem está na cidade como uma coisa está em outra".

Turvo, turvo

A turva

Mão do sopro

Contra o muro.

(Ferreira Gullar, Poema Sujo)

