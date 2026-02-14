Foto: Carlus Campos Rodízio mounjaro e o tráfico de retatrutide

Não é "efeito manada", é a "mente mounjaro" que dominou, de repente, a vidinha mais ou menos de cada um de todos. Não me penetro com essa parada, mas tenho extremo aluamento em passar horas pendurado entre argolas, barras, paralelas e levando meu corpo a extremos físicos alucinantes.

Há um tesão nisso, misturado, quase tudo.

E há, também, a artilharia impiedosa da industriazona escrota do corpo moldura, olimpiesco, costela à mostra, barriga chapada, braços inchados, coxas estourando nas intimidades e a mais perfeita bunda do mercado.

"Cara, sem querer, lembrei do filme "Swallow"ou "Devorar". Por favor, recomendo"

Coma 30 ovos por dia! Dez de manhã, dez à tarde, dez à noite. Marrons. Feda um pouco em seu ambiente de labuta, cozinhe dez batatas doces - aquelas cores de laranjas - e empurre maca peruana na língua. Sim, ela dará ereção pra lá da média se associada ao pó da beterraba mais uma colher miúda de canela e raspa de olho de formiga.

Nada deu bom? É porque, numa certeza de corredor de academia ou de Instagram, você não comprou o whey hidrolisado genuíno ou faltou a creatina que leva água para seu músculo prosperar.

Ou então, bomba! Bomba! Esses anabolizantes que nunca saem de moda e os fisiculturistas e as arretadas se papocam em espinhas, em fininhas, em urina preta e outros indicativos de um corpo mais passageiro ainda.

"É agoniante o engolir perverso, pelo menos para mim que não tenho a mente plena"

Cara, sem querer, lembrei do filme "Swallow" ou "Devorar". Por favor, recomendo. Hunter, uma moça branca, bonita, interpretada pela atriz Haley Bennett, depois de parir é tomada por uma agonia puerperal e desenvolve uma compulsão alimentar. O troço é conhecido como alotriofagia ou picanismo.

É agoniante o engolir perverso, pelo menos para mim que não tenho a mente plena. Mergulhada num casamento bosta, com um marido alma sebosa e 300 indelicadezas humanas, Hunter passa a engolir de forma incontrolável objetos que não comemos por perigo de morte.

Engole chaves, engole pregos, engole bilas, engole real e abstrato, tangível e surreal, engole traumas e padrões empurrados goela abaixo por cotidianos e convivências indizíveis.

"Não tenho moral da história pra essa história e história nenhuma"

Hunter, o marido dela, a sogra, a vizinha dela, familiares e alguns "amigos e amigas" dispensáveis... vivem batendo à porta lá de casa. Falo de mim. E já engoli um gato de miadeira incômoda e foi preciso chamar minha mãe.

Não tenho moral da história pra essa história e história nenhuma. Nem conselho, também não quero receber. Mas tenho amigas e amigos ou conhecidos próximos que ainda não engoliram chaves de fenda porque nenhuma influenciadora receitou.

Mas estão engolindo, feito eu que engulo miadeiras, retatrutide e outras drogas paraguaias, chinesas, inglesas, norte-americanas... É comum querer engolir retatrutide, chaves e gatos...

"Muita gente do meu convívio de repente estiou. Mas alguns estão tão tristes, arreados!"

E o tráfico dá de pau, oferece no banheiro da casa da gente. Tem mil reais, aí? Pois tenho uma caixa na geladeira. Uma amiga desenrolada, cheia de contatos! Tenho um amigo que tem um amigo que traz fácil!

Quem não toma, né não? Muita gente do meu convívio de repente estiou. Mas alguns estão tão tristes, arreados! Tenho a impressão de que misturar retatrutide ou ozempic ou qualquer dessas "canetas" com traumas, o efeito pode ser devastador. Talvez seja obviedade.

Por último, antes de fazer meus 150 agachamentos, mais 150 burpees mais 100 push up, vi que o Floresta Bar está com uma promoção de "rodízio mounjaro". Os usuários da "caneta encantada" mostram a receita médica lá e pagam apenas R$ 39,90 pelo que não irão comer.

Eu achei dez! É quando o capitalismo nos fode e você acha que é gozo! Pois vou para o Carnaval me amostrar por aí e tentar saber se as facções já entraram, também, nos negócios do tráfico de retatrutide.

MAIS CRÔNICA

Fortaleza ainda viça aos 300 anos?

Qual o estado mais racista do Brasil?

Dormir com a chuva



