Rodízio mounjaro e o tráfico de retatrutide

Demitri Túlio é editor-adjunto do Núcleo de Audiovisual do O POVO, além de ser cronista da Casa. É vencedor de mais de 40 prêmios de jornalsimo, entre eles Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), Embratel, Vladimir Herzog e seis prêmios Esso. Também é autor de teatro e de literatura infantil, com mais de 10 publicações
Não é "efeito manada", é a "mente mounjaro" que dominou, de repente, a vidinha mais ou menos de cada um de todos. Não me penetro com essa parada, mas tenho extremo aluamento em passar horas pendurado entre argolas, barras, paralelas e levando meu corpo a extremos físicos alucinantes.
Há um tesão nisso, misturado, quase tudo.
E há, também, a artilharia impiedosa da industriazona escrota do corpo moldura, olimpiesco, costela à mostra, barriga chapada, braços inchados, coxas estourando nas intimidades e a mais perfeita bunda do mercado.
"Cara, sem querer, lembrei do filme "Swallow"ou "Devorar". Por favor, recomendo"
Coma 30 ovos por dia! Dez de manhã, dez à tarde, dez à noite. Marrons. Feda um pouco em seu ambiente de labuta, cozinhe dez batatas doces - aquelas cores de laranjas - e empurre maca peruana na língua. Sim, ela dará ereção pra lá da média se associada ao pó da beterraba mais uma colher miúda de canela e raspa de olho de formiga.
Nada deu bom? É porque, numa certeza de corredor de academia ou de Instagram, você não comprou o whey hidrolisado genuíno ou faltou a creatina que leva água para seu músculo prosperar.
Ou então, bomba! Bomba! Esses anabolizantes que nunca saem de moda e os fisiculturistas e as arretadas se papocam em espinhas, em fininhas, em urina preta e outros indicativos de um corpo mais passageiro ainda.
"É agoniante o engolir perverso, pelo menos para mim que não tenho a mente plena"
Cara, sem querer, lembrei do filme "Swallow" ou "Devorar". Por favor, recomendo. Hunter, uma moça branca, bonita, interpretada pela atriz Haley Bennett, depois de parir é tomada por uma agonia puerperal e desenvolve uma compulsão alimentar. O troço é conhecido como alotriofagia ou picanismo.
É agoniante o engolir perverso, pelo menos para mim que não tenho a mente plena. Mergulhada num casamento bosta, com um marido alma sebosa e 300 indelicadezas humanas, Hunter passa a engolir de forma incontrolável objetos que não comemos por perigo de morte.
Engole chaves, engole pregos, engole bilas, engole real e abstrato, tangível e surreal, engole traumas e padrões empurrados goela abaixo por cotidianos e convivências indizíveis.
"Não tenho moral da história pra essa história e história nenhuma"
Hunter, o marido dela, a sogra, a vizinha dela, familiares e alguns "amigos e amigas" dispensáveis... vivem batendo à porta lá de casa. Falo de mim. E já engoli um gato de miadeira incômoda e foi preciso chamar minha mãe.
Quem não toma, né não? Muita gente do meu convívio de repente estiou. Mas alguns estão tão tristes, arreados! Tenho a impressão de que misturar retatrutide ou ozempic ou qualquer dessas "canetas" com traumas, o efeito pode ser devastador. Talvez seja obviedade.
Por último, antes de fazer meus 150 agachamentos, mais 150 burpees mais 100 push up, vi que o Floresta Bar está com uma promoção de "rodízio mounjaro". Os usuários da "caneta encantada" mostram a receita médica lá e pagam apenas R$ 39,90 pelo que não irão comer.
Eu achei dez! É quando o capitalismo nos fode e você acha que é gozo! Pois vou para o Carnaval me amostrar por aí e tentar saber se as facções já entraram, também, nos negócios do tráfico de retatrutide.