Mulheres da Meia-idade, Terceira-idade e 60 +

Atualmente o cenário econômico encontra-se com aumento da longevidade. O IBGE estima que, em 2050, o Brasil terá cerca de 30% da população acima de 60 anos.

Essa “economia da longevidade” movimentará cerca de R$ 1,6 trilhão por ano no Brasil. Por outro lado, o custo com a previdência social vai aumentar, com cada vez menos contribuindo e mais se aposentando.

As perspectivas econômicas desse mercado para os próximos anos aponta uma grande oportunidade de nichos de mercado para profissionais e para empresas.

O hábito de realizar compras on line por parte dos acima de 60 + tem como os itens mais procurados: higiene, limpeza, supermercado e farmácia.

Há também alguns segmentos procurados por idosos, como vestimentas, aparelhos para proporcionar saúde e bem estar como medidores de pressão, bengalas e colchões ortopédicos, artigos de casa e decoração e até mesmo livros se torna bem procurados nessa fase da vida.

Existe um grande investimento em academias especializadas para 60+, com musculação direcionada, hidromassagem e pilates, com profissionais especializados.

As mulheres de uma maneira geral almejam: Independência financeira, emocional bem resolvido, profissionalmente satisfeita, sociável, saúde e bem estar.

A rotina com relação ao consumo nessa nova fase de vida vem trazendo com a maturidade mais responsabilidade financeira em viver o presente mas projetando o futuro tendo projetos em manter qualidade de vida e viver financeiramente bem sem depender de outras pessoas.

Nessa fase de vida investir em projetos que tragam ganhos emocionais, espirituais e longevidade de vida com saúde. Além da proximidade com a família é importante ter um relacionamento saudável, que tenha os mesmos valores e hábitos cotidianos.

Geralmente os produtos responsáveis pelos maiores gastos do seu orçamento são: alimentação, educação e saúde.

A partir dos 60 anos as mulheres atingim a terceira idade com alguns direitos: estacionamento de idoso com cartões, utilização de farmácias com produtos de uso contínuo, gratuidade no transporte público municipal e interestadual, limite de reajuste em planos de saúde e meia entrada em atividades esportivas, artísticas e culturais.

As mulheres de uma maneira geral a partir dessa idade utiliza de algum procedimento estético anti-envelhecimento no sentido de retardar o envelhecimento utilizando: Toxina Botulínica( Botox), realizações de plásticas ( lipoaspiração e mamária), Sculptra, Ultrassom microfocado, terapia a laser, peelings químicos, radiofrequência e endolifiting.

Complementarmente tem cuidados com a pele, alimentação saudável, exercícios físicos, evitando exposição solar excessiva e tratamentos estéticos.

Sugiro que as mulheres com 60+ tenham vínculos afetivos e rotina de exercícios que ajudem a conquistar um envelhecimento mais ativo e saudável. Tudo isso balanceado com uma alimentação leve e saudável mantendo uma família bem estruturada e amorosa. Fica a dica!!

