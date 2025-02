Os pedidos de Lula na festa do PT

Foto: EVARISTO SA / AFP Festa de 45 anos do PT ocorreu no último sábado, 22

No convescote da festa de 45 anos do Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula da Silva pediu urgência a caciques do Governo para que encontrem uma grande marca de sua gestão, que está se afogando popularmente sem igual neste 3º mandato. Isso passa também por conversas discretíssimas de Lula com expoentes do Centrão na configuração da minirreforma ministerial para garantir a base no Congresso.

Num dos cenários, o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP) emplaca o ministro da Agricultura – cita-se o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), cuja bancada regional está em alta com a ascensão de Hugo Motta à presidência da Casa. Porém o próprio Ribeiro está em dúvida.

Um líder do Centrão e de bom trânsito, que passou pelas portas de Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro, recusou a Articulação do Palácio. A sensação geral é que o Governo Lula está acabando. Mas para quem tem a caneta na mão e já provou força em viradas políticas, tudo ainda é possível.

Efeito dominó

Caso se confirme a queda de Nísia Trindade no Ministério da Saúde, quem mais perde além do PT carioca é o PT brasiliense – ou seja, a turma do ex-governador Agnelo Queiroz, que manda em bons cargos de 2º e 3º escalões. O desespero bateu na turma.

O que se diz na Articulação do Palácio é que, pela governabilidade, o Progressistas (da Câmara) terá até três importantes Secretarias na pasta.

Sidônio e Janja

Sidônio Palmeira é mesmo um ótimo marqueteiro. Sem dizer uma palavra, convenceu a mídia nacional e o Congresso inteiro de que ele afastou a primeira-dama Janja da Silva da Secretaria de Comunicação. Conversa, diz um piolho do carpete do Palácio. Ele não está subordinado à dama, mas estão afinados e tudo ainda passa pela esposa do Barba – inclusive as demissões de parte de sua equipe considerada inepta.

Jangada mineira

A Vale arrendou para a Itaminas a preciosa Mina de Jangada (extração de hematita), próxima à região do Córrego do Feijão, em Brumadinho. “O arrendamento é um modelo de negócio que contribuirá para a geração de empregos, renda e tributos na região”, informa a companhia. Lembrete: Jangada não possui barragens de rejeitos. O acordo está sujeito às aprovações regulatórias exigidas pela legislação.

Folia de milhões

São Paulo licenciou no Carnaval de 2024 o maior número de shows e eventos carnavalescos do País, segundo o Ecad. Foram 1.198 licenciados com direitos autorais pagos para as músicas reproduzidas durante a folia. O Estado paulista arrecadou R$ 5,2 milhões em royalties no feriado do ano passado. Para este ano, a estimativa é um aumento considerável nestes números.

B de bilhões

Com faturamento de R$ 6,72 bilhões em 2024, a Brasilcap, empresa de capitalização da BB Seguros, cresceu 4,17% em comparação com o ano passado. O Relatório de Administração do Exercício 2024 destaca a marca de R$ 11,02 bilhões em reservas técnicas, ativos totais de R$ 13,53 bilhões e lucro líquido de R$ 280,77 milhões. “Os números são expressivos e falam por si”, explica o presidente Antônio Carlos Teixeira.

