Pacheco e Messias na briga pela vaga no STF

Foto: Pedro França/ Agência Senado e Wilson Dias/Agência Brasil No páreo para vaga do STF: Rodrigo Pacheco e Jorge Messias

O clima esquentou na Praça dos Três Poderes. Há uma disputa velada entre padrinhos fortes para dois nomes que disputam a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF).

Um cotado é o senador e ex-presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que costurou sigilosamente seu nome como representante da maioria dos senadores.

Outro é o preferido do presidente Lula da Silva para o cargo, Jorge Messias, o advogado-geral da União. A despeito de Lula ter o poder de escolha, não sacramentou ainda o "Bessias" - ex-assessor jurídico de Dilma Rousseff - por temer a rejeição no plenário do Senado diante dos apoiadores de Pacheco.

Lula joga com o tempo, tentando acalmar os ânimos. Ele sonha ter em Pacheco seu candidato a governador de Minas, convite feito no avião presidencial na viagem à China, mas o senador sabe que, hoje, não tem coalizão no Estado que sustente sua candidatura.

Palanque para Lula

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (sem partido), se filiará ao MDB em 17 de novembro para reforçar o palanque do Presidente Lula da Silva no Nordeste.

Pré-candidato ao Governo da Paraíba e favorito nas pesquisas, Cícero rompeu com o PP, de Ciro Nogueira, que não apoia o seu projeto junto ao de Lula. O evento contará também com as presenças de Baleia Rossi e Veneziano Vital do Rêgo, líderes do MDB.

CV em desespero

Os serviços de inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro capturaram um print de uma mensagem do Comando Vermelho que está circulando pelos grupos de WhatsApp na cidade.

No comunicado, a facção criminosa convoca aliados a ajudarem as lideranças dos Complexos do Alemão e da Penha. Pedem o auxílio de mototáxis e para moradores gravarem as cenas. Na mensagem o termo “chacina” é usado para falar da ação.

Embate na ALEP

Projeto de lei que amplia o modelo cívico-militar para as escolas de tempo integral passa por um embate na Assembleia Legislativa do Paraná.

Aprovada em 1º turno, a proposta voltou à Comissão de Constituição e Justiça, devido a emendas apresentadas pelos deputados da oposição. O modelo atende hoje cerca de 190 mil alunos no Paraná, e outros 10 mil aguardam na fila de espera. O Estado possui 312 escolas no formato, líder no ranking no Brasil.

Mancada

O deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES) apresentou Moção de Repúdio à participação da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) na COP30.

Envolvida no esquema de corrupção do INSS, a Confederação possui graves denúncias de fraudes e irregularidades que resultaram em descontos indevidos sobre aposentadorias e pensões do INSS.

Tráfego entre portos

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara debateu nesta segunda-feira, 28, o tráfego entre Itajaí e Navegantes (SC), onde empresas levam até três horas para percorrer 11 km até os portos. Mais de 800 reclamações foram enviadas à ANTT, sem resposta.

Nenhum dos 16 deputados catarinenses participou da audiência, conduzida por Marangoni (UNIÃO-SP). A região abriga o maior centro logístico do sul do País.

ESPLANADEIRA

#5º edição do Flibaira (MG), com o tema “Literatura, Encruzilhada e A Rosa do Povo” acontece de hoje a domingo.

#Marcio Rea, diretor-geral do ONS, é eleito vice-presidente em 2026 e presidente em 2027 do GO15.

#Jornalista Juliana Rosa lançou o livro “De galinha a gavião: como impulsionar o voo da economia brasileira”.

#Letícia Gaia, conselheira do MDB, representou o Brasil na Conferência Mundial Sinologia na China.

#Drogaleste inaugurou sua 101ª unidade, em Santos-SP.

#Bel Borba terá pré-lançamento de uma peça artística criada em homenagem ao jibuleu de 280 anos do Senhor do Bonfim, em Salvador.

