Complexo do Alemão se tornou o Quartel General do CV

Foto: Pablo Porciúncula / AFP ￼MORADORES ao lado de corpos enfileirados em frente a um caminhão-guincho na Praça São Lucas, na favela Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, Rio de Janeiro, em 29 de outubro de 2025

A Inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro descobriu nas investigações que o Complexo do Alemão se tornou Quartel General do Comando Vermelho (CV).

A comunidade recebia faccionados do Norte (Amazonas e Pará) e Nordeste (Ceará e Bahia) com hospedagem para treinamentos teóricos e práticos sobre armamento pesado e tática de guerrilha.

Ao retornarem para seus Estados “treinados”, praticam ataques, expansão de territórios e invasão de favelas, em confronto ao Primeiro Comando da Capital (PCC), a facção rival. Esses confrontos são financiados pelo CV do Alemão. O Complexo virou um celeiro de bandidos.

Inclusive, muitos dos mortos na operação no Rio seriam de outros Estados - oficialmente foram 33 de outros Estados, mas com o aparecimento de 74 corpos ainda não identificados, o número vai crescer.

O Governo da Bahia, por exemplo, perdeu o controle da segurança pública, principalmente no paradisíaco litoral sul.

A região enfrenta guerras toda semana, e até o carro de um diretor de presídio em Eunápolis foi metralhado. Essa operação foi crucial para estancar o esquema nacional do CV, que assola todo o País.

Dois na mira

O rapper Oruam, o jovem encrenqueiro filho do traficante preso Marcinho VP, um dos chefões do CV no Rio, quer se candidatar a deputado estadual ano que vem.

É a forma que encontrou para se blindar contra a Polícia. Suspeito de lavar dinheiro do pai, ele está na mira. Há quem aponte que nem vai fazer campanha. E a Polícia está de olho no outro discreto filho de Marcinho.

Demorou?

A secretária de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, Maria Rosa Nabel, orientada pela Secretaria de Segurança, teria demorado a agir dentro dos presídios onde estão os líderes do CV durante a operação no Complexo do Alemão.

Os chefões presos enviaram ordem para tumultuar a cidade. Na operação no Jacarezinho, chefes foram isolados e alertados que seriam responsabilizados em casos de envio de recados.

Só no blindado

Uma senhora brasileira, moradora do Rio, que desembarcou vinda de Roma ontem no Aeroporto do Galeão chegou tão traumatizada com as notícias da guerra no Complexo do Alemão que alugou um carro blindado com motorista treinado para situações de risco. Só para retornar para casa, da Ilha do Governador até a Zona Sul. Pagou uma fortuna, mas foi tranquila.

Mocotó para Ciro

O ex-governador Ciro Gomes, agora de volta ao PSDB após 30 anos e potencial nome do partido na disputa de 2026, veio a Brasília ontem para participar do Fórum O Otimista Brasil, na Câmara Legislativa do DF.

Lá, foi recebido no gabinete da deputada distrital Paula Belmonte, que mandou providenciar uma iguaria da Feira da Ceilândia, um caldo de mocotó, para alegria geral da turma.

Desaprovação de Lula

O Governo do Presidente Lula da Silva está com 48% de aprovação dos brasileiros, enquanto 49,2% desaprovam a gestão, segundo levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisa. Na avaliação da administração federal, 35,3% classificaram o governo como ótimo ou bom, 22,3% como regular e 41% como ruim ou péssimo. Outros 1,3% não souberam ou preferiram não opinar.

ESPLANADEIRA

#Cuponomia alcança 16 mi de usuários e somou R$160 mi em economia em 2024.

#Opea, hub de soluções de crédito estruturado, tem 32 vagas em aberto em diversas áreas.

#Mycon, fintech de consórcios, cresce 45% e atinge R$ 1.6 bilhão em crédito no 1º semestre.

#Tecnobank anuncia Sabrina Araújo como Diretora de Governança Corporativa.

#Provenir acelera expansão nas Américas com tecnologia de ponta e IA.

#Dedalus e Google Cloud ampliam parceria estratégica em Cloud, Dados e IA, visando mercado multicloud.

