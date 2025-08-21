Instagram lança IA que dublará sua voz e mexerá sua boca em outro idioma
Jornalista formada pela Universidade Sete de Setembro (2015) e pós-graduanda em Gestão e Negócios pela Esase Brasil. Iniciou a carreira no O POVO como estagiária em 2014, atuando na produção de conteúdo digital. Em 2016, passou a supervisionar as redes sociais, liderando projetos pioneiros como transmissões ao vivo e conteúdos audiovisuais nos stories, além de capacitar repórteres e estagiários no uso dessas ferramentas. Em 2019, tornou-se coordenadora das redes sociais do Grupo O POVO. Atualmente, é editora-chefe das redes sociais e coordena todos os perfis da marca
O novo recurso traz uma tradução é automática e ainda vem com a leitura labial sincronizada, como se fosse seu idioma nativo
Mais uma novidade no Instagrame, desta vez, um movimento que tende a assustar alguns – sim, já vi gente abismada com IA que traduz a fala. A Meta lançou nessa terça-feira, 19, o Meta AI Translations, ferramenta que dubla a sua voz em outros idiomas com sotaque, entonação e até a boca mexendo certinho.
Ou seja: você vai poder gravar em português e o vídeo pode sair em inglês, espanhol, francês e alemão. A tradução é automática e ainda vem com a leitura labial sincronizada, como se fosse seu idioma nativo.
“Estamos disponibilizando as traduções de voz do Meta AI para o Reels para mais pessoas no Instagram e no Facebook, começando com inglês espanhol e, em breve, mais idiomas. Estamos animados com o potencial que isso tem para ajudar seu conteúdo a alcançar novos públicos que falam outros idiomas. Deslize para ver a versão traduzida deste vídeo e veja como funciona, anunciou CEO do Instagram, Adam Mosseri, anunciou:”
Como usar o novo recurso Meta AI Translations
Esse novo recurso de tradução de voz nos Reels e o uso é bem simples: antes de publicar, é só clicar em “Mais opções” e depois em “Traduzir voz”. Dá pra escolher os idiomas, revisar o resultado e ainda ativar ou desativar a sincronização labial. Além de ser gratuito, o recurso mantém o tom original da sua voz e traz métricas inéditas para acompanhar quais idiomas estão gerando mais visualizações.
De acordo com a Meta, a ferramenta funciona melhor em vídeos solo, de frente para a câmera e com fala clara. A recomendação é evitar ruídos, boca coberta ou música de fundo. Portanto, a dica é usar as trilhas do próprio Instagram. A empresa também lembra que essa é uma chance de construir público em outro idioma, mas pede constância e paciência para que a nova audiência tenha tempo de se conectar.
O recurso estará disponível para contas públicas em países e mercados onde a Meta AI já funciona — com exceção dos países da União Europeia, além do Texas e de Illinois. Apesar disso, os usuários de qualquer lugar do mundo poderão assistir aos Reels traduzidos.