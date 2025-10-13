Foto: AURÉLIO ALVES Na imagem, os 46 hectares desmatados da Floresta do Aeroporto

A organização SOS Mata Atlântica se posicionou contra o desmatamento de 46 hectares de floresta no entorno do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza.

Em vídeo, César Pegoraro, educador socioambiental da organização, também parabenizou o vereador Gabriel Aguiar (Psol) pela denúncia da supressão vegetal que culminou na suspensão da licença da empresa Aerotrópolis, responsável pelo desmate para construção de complexo logístico.

"A gente quer dar os parabéns ao vereador Gabriel pela denúncia oferecida e obviamente por esse êxito que a gente teve. É fundamental que a gente tenha a reconstituição dessa área e a punição dos envolvidos", diz.

"Todo fragmento de floresta importa quando a gente tá falando de emergências climáticas da adaptação, da resiliência das emergências climáticas, e obviamente à segurança hídrica. Portanto, nenhum fragmento a menos", completou.

