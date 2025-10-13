Organização em defesa da mata atlântica se posiciona contra desmatamento do aeroporto
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
A organização SOS Mata Atlântica se posicionou contra o desmatamento de 46 hectares de floresta no entorno do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza.
Em vídeo, César Pegoraro, educador socioambiental da organização, também parabenizou o vereador Gabriel Aguiar (Psol) pela denúncia da supressão vegetal que culminou na suspensão da licença da empresa Aerotrópolis, responsável pelo desmate para construção de complexo logístico.
"A gente quer dar os parabéns ao vereador Gabriel pela denúncia oferecida e obviamente por esse êxito que a gente teve. É fundamental que a gente tenha a reconstituição dessa área e a punição dos envolvidos", diz.
"Todo fragmento de floresta importa quando a gente tá falando de emergências climáticas da adaptação, da resiliência das emergências climáticas, e obviamente à segurança hídrica. Portanto, nenhum fragmento a menos", completou.
