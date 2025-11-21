Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
O "emendão" assinado por 34 dos 43 vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) apresenta um artigo que pretende excluir uma Zona Especial de Interesse Social 1 (ZEI 1) de ponto histórico no Mucuripe, que foi recentemente regularizada pelos próprios parlamentares.
O artigo 59 do texto exclui o zoneamento de interesse social de quatro poligonais na área, que somadas são mais de 58 mil m². Com a atual classificação há uma restrição para construção e retirada de pessoas. Uma vez excluída a ZEI, poderá fragilizar a comunidade permitindo que prédios possam ser erguidos. A área fica próxima a Avenida da Abolição, área valorizada.
Ao todo, projeto em tramitação também exclui 35 perímetros previstos para serem convertidos em Zonas de Interesse Social (ZIS) ou de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), além de promover alterações em Zonas de Patrimônio Cultural (ZPCs).
Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.