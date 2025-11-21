Foto: FCO FONTENELE/O POVO ￼GRANDE Mucuripe

O "emendão" assinado por 34 dos 43 vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) apresenta um artigo que pretende excluir uma Zona Especial de Interesse Social 1 (ZEI 1) de ponto histórico no Mucuripe, que foi recentemente regularizada pelos próprios parlamentares.

O artigo 59 do texto exclui o zoneamento de interesse social de quatro poligonais na área, que somadas são mais de 58 mil m². Com a atual classificação há uma restrição para construção e retirada de pessoas. Uma vez excluída a ZEI, poderá fragilizar a comunidade permitindo que prédios possam ser erguidos. A área fica próxima a Avenida da Abolição, área valorizada.

Outro trecho da emenda apresentada em conjunto retira a restrição de construção de "superprédios" nas orlas da Beira Mar e da Praia do Futuro, como mostrou o jornalista Érico Firmo. A justificativa defende áreas turísticas, mas não cita áreas sociais, que serão afetadas com a retirada da ZEI no Mucuripe.

O curioso é que em outubro os próprios vereadores, que agora querem excluir a área de zona de interesse social, votaram para regularizar o zoneamento considerado como prioritário. Movimentos de comunidades locais passaram anos defendendo a medida. 35 vereadores foram favoráveis. 34 assinaram o "emendão".

Ao todo, projeto em tramitação também exclui 35 perímetros previstos para serem convertidos em Zonas de Interesse Social (ZIS) ou de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), além de promover alterações em Zonas de Patrimônio Cultural (ZPCs).