Logo O POVO+
"Emendão" ao Plano Diretor exclui zonas sociais no Mucuripe recém-regularizadas
Comentar
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

"Emendão" ao Plano Diretor exclui zonas sociais no Mucuripe recém-regularizadas

Em outubro os vereadores aprovaram a regularização de Zona Especial de Interesse Social (ZEI) e agora apresentam emenda que quer excluir o zoneamento
Comentar
￼GRANDE Mucuripe (Foto: FCO FONTENELE/O POVO)
Foto: FCO FONTENELE/O POVO ￼GRANDE Mucuripe

"emendão" assinado por 34 dos 43 vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) apresenta um artigo que pretende excluir uma Zona Especial de Interesse Social 1 (ZEI 1) de ponto histórico no Mucuripe, que foi recentemente regularizada pelos próprios parlamentares.

O artigo 59 do texto exclui o zoneamento de interesse social de quatro poligonais na área, que somadas são mais de 58 mil m². Com a atual classificação há uma restrição para construção e retirada de pessoas. Uma vez excluída a ZEI, poderá fragilizar a comunidade permitindo que prédios possam ser erguidos. A área fica próxima a Avenida da Abolição, área valorizada.

Outro trecho da emenda apresentada em conjunto retira a restrição de construção de "superprédios" nas orlas da Beira Mar e da Praia do Futuro, como mostrou o jornalista Érico Firmo. A justificativa defende áreas turísticas, mas não cita áreas sociais, que serão afetadas com a retirada da ZEI no Mucuripe.

O curioso é que em outubro os próprios vereadores, que agora querem excluir a área de zona de interesse social, votaram para regularizar o zoneamento considerado como prioritário. Movimentos de comunidades locais passaram anos defendendo a medida. 35 vereadores foram favoráveis. 34 assinaram o "emendão".

Ao todo, projeto em tramitação também exclui 35 perímetros previstos para serem convertidos em Zonas de Interesse Social (ZIS) ou de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), além de promover alterações em Zonas de Patrimônio Cultural (ZPCs).

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?