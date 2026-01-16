Embalos de sexta à noite no MPCE

Foto: Nayana Melo/Especial para O Povo Posse do novo procurador geral da Justiça do Ceará, Herbet Gonçalves Santos

A solenidade formal de posse do já em exercício, procurador-geral de Justiça (PGJ), Herbet Gonçalves Santos, reuniu diversas autoridades políticas e de instituições como membros do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) cearenses.

Nos embalos da sexta-feira, 16, à noite, a posse do chefe do Ministério Público do Ceará (MPCE) rendeu bastante assunto sobre os jogos políticos.

Desunião Brasil

O deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil) foi questionado ao chegar ao local sobre a novela que envolve o comando da federação União Progressista. Ele foi ponderado e confirmou que até o início de fevereiro deve haver a decisão, se fica com ele, na base do governador Elmano de Freitas (PT), ou com a oposição, com Capitão Wagner.

Perguntei se ele sairia do partido se for para o bloco antiPT e Moses disse que não, mas poderia não vir a ser candidato a deputado federal. Rodrigues despistou sobre ser candidato a senador. Instantes depois, chegou o deputado federal AJ Albuquerque (PP) que o cumprimentou como "senador Moses".

A deputada federal Fernanda Pessoa (União) foi menos pragmática. Disse que em breve deve ter notícias positivas sobre a definição e respondeu a Ciro Gomes (PSDB), que afirmou ter a palavra de Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil, que ficará na oposição. "Fake News", declarou a deputada.

Lia seguirá Cid

Quem se fez presente foi a deputada estadual Lia Gomes (PSB). Ela preferiu não comentar sobre as polêmicas entrevistas do irmão Ivo Gomes (PSB), resumindo a posicionamento individual, mas que sua posição em relação ao candidatura governista será de seguir o também irmão, o senador Cid Gomes (PSB). Moses até passou por Lia, mas evitou contato.

Primeiros atos do PGJ

Oficialmente procurador-geral de Justiça desde o dia 6 de janeiro, Herbet já tomou decisões que fazem jus às declarações e prioridades, o de combate ao crime organizado e unificar o que chamou de MPCE fragmentado.

Foram criados Grupos de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), Norte e Sul, o Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (CyberGaeco) e o Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública (Gaesp).

Herbet indicou o promotor de Justiça, Eneas Romero para o cargo de diretor-geral da Escola Superior do MPCE. A indicação foi aprovada por unanimidade.

Pinga-fogo

Em 2023, Eneas ficou em 1° na lista tríplice da instituição para o cargo de PGJ, mas Elmano nomeou Haley de Carvalho Filho, o segundo.///Na eleição mais recente, Haley ficou em primeiro e Elmano indicou Herbet.



