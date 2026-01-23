Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
PT e PSDB, outrora rivais nacionais, agora se alinham de forma diferente no Ceará. Camilo Santana (PT) e Ciro Gomes (PSDB) emergem como figuras centrais para 2026. O PSDB cearense planeja fortalecer sua bancada com migração de parlamentares. A saída de Camilo do MEC pode impactar sua projeção e articulação eleitoral. O PDT cearense busca se redefinir ideologicamente, com saída de opositores ao PT.
Por muitos anos PT e PSDB antagonizaram os principais duelos em disputas presidenciais do Brasil. Fernando Henrique Cardoso, o FHC, José Serra, Geraldo Alckmin e Aécio Neves pelos tucanos contra Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Em seis embates, o PT levou a melhor em quatro.
O que se desenha no Ceará é uma provável eleição com PT e PSDB nas cabeças das principais candidaturas para o comando do Governo do Ceará. Mas, os partidos são bem diferentes de outrora.
O velho
Mesmo no auge da "rivalidade" entre petismo e tucanismo, o cenário cearense nem sempre foi pra esse lado. Entre 2007 a 2015, o partido que governada o Estado era o PSB com Cid Gomes. PT e PSDB só foram primeiro e segundo lugar duas vezes. Em 2006 Lúcio Alcântara venceu José Airton por 3 mil votos e Camilo em 2018 "atropelou" General Theophilo com quase 80% dos votos.
O novo (nem tanto)
Hoje, as maiores lideranças da base e da oposição são do PT, o ministro da Educação Camilo Santana, e Ciro Gomes, novamente no PSDB. O governador é Elmano de Freitas (PT), apoiado por Camilo, mas o ex-presidenciável é o nome do bloco anti-PT no Ceará. Ciro quando foi governador em 1990 era filiado ao partido tucano.
O senador Cid Gomes disse que a saída de Camilo do Ministério da Educação (MEC) pode tirá-lo da sombra pra virar fantasma para Elmano. A tese é de que ele apto para ser candidato, suscitará discussões sobre ser a escolha ou não contra Ciro.
Elmano é um governador competitivo. Camilo tem projeção nacional, e é o maior puxador de votos no Estado. Especulação vai ter muita.
PDT prepara saída de deputados
O PDT cearense se reorganiza para ter uma cara mais condizente com suas ideologias, ou nem tanto. Para isso, o partido prepara a saída dos deputados estaduais, todos oposição ao PT.
Foi aprovado no Conselho de Ética a expulsão do vereador PPCell, que está de malas prontas para o PL e ser candidato a deputado federal. Nas próximas semanas, deve avançar solução para a saída dos deputados, antes da janela partidária.