Foto: FÁBIO LIMA/ DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼ELMANO, Ciro e Camilo

Resumo PT e PSDB, outrora rivais nacionais, agora se alinham de forma diferente no Ceará.

Camilo Santana (PT) e Ciro Gomes (PSDB) emergem como figuras centrais para 2026.

O PSDB cearense planeja fortalecer sua bancada com migração de parlamentares.

A saída de Camilo do MEC pode impactar sua projeção e articulação eleitoral.

O PDT cearense busca se redefinir ideologicamente, com saída de opositores ao PT.



Por muitos anos PT e PSDB antagonizaram os principais duelos em disputas presidenciais do Brasil. Fernando Henrique Cardoso, o FHC, José Serra, Geraldo Alckmin e Aécio Neves pelos tucanos contra Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Em seis embates, o PT levou a melhor em quatro.

O que se desenha no Ceará é uma provável eleição com PT e PSDB nas cabeças das principais candidaturas para o comando do Governo do Ceará. Mas, os partidos são bem diferentes de outrora.

O velho

Mesmo no auge da "rivalidade" entre petismo e tucanismo, o cenário cearense nem sempre foi pra esse lado. Entre 2007 a 2015, o partido que governada o Estado era o PSB com Cid Gomes. PT e PSDB só foram primeiro e segundo lugar duas vezes. Em 2006 Lúcio Alcântara venceu José Airton por 3 mil votos e Camilo em 2018 "atropelou" General Theophilo com quase 80% dos votos.

O novo (nem tanto)

Hoje, as maiores lideranças da base e da oposição são do PT, o ministro da Educação Camilo Santana, e Ciro Gomes, novamente no PSDB. O governador é Elmano de Freitas (PT), apoiado por Camilo, mas o ex-presidenciável é o nome do bloco anti-PT no Ceará. Ciro quando foi governador em 1990 era filiado ao partido tucano.

O PSDB já foi a maior força, por muito, hoje tem só duas prefeituras, Massapê e Iguatu e uma deputada estadual, mas isso pode mudar. Oposicionistas da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) planejam debandada para o ninho tucano durante a janela partidária, saindo de União Brasil e PDT, podendo chegar a uma bancada de dez parlamentares.

Fantasmas

O senador Cid Gomes disse que a saída de Camilo do Ministério da Educação (MEC) pode tirá-lo da sombra pra virar fantasma para Elmano. A tese é de que ele apto para ser candidato, suscitará discussões sobre ser a escolha ou não contra Ciro.

Elmano é um governador competitivo. Camilo tem projeção nacional, e é o maior puxador de votos no Estado. Especulação vai ter muita.

PDT prepara saída de deputados

O PDT cearense se reorganiza para ter uma cara mais condizente com suas ideologias, ou nem tanto. Para isso, o partido prepara a saída dos deputados estaduais, todos oposição ao PT.

Foi aprovado no Conselho de Ética a expulsão do vereador PPCell, que está de malas prontas para o PL e ser candidato a deputado federal. Nas próximas semanas, deve avançar solução para a saída dos deputados, antes da janela partidária.

Pinga-fogo

Capitão Wagner (União) vem sendo citado com mais frequência por membros da oposição para ser candidato a senador /// Roberto Cláudio (União) ganha força para vice de Ciro /// A federação Psol/Rede abriu as portas para a filiação de Luizianne Lins para tentar o Senado



