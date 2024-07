PT quer Evandro e Lula na convenção

Foto: Ricardo Stuckert/Reprodução Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará e pré-candidato a prefeito pelo PT, com o presidente Lula em Brasília

Os diretórios nacional e estadual do PT trabalham ainda para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteja na convenção que oficializa Evandro Leitão como candidato da legenda na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, sem data para acontecer. À coluna, petistas admitiram que, embora não haja nada confirmado de fato sobre a visita do chefe do Executivo no período das convenções, que vão até o início de agosto, as lideranças entraram em campo - leia-se, José Guimarães, Elmano de Freitas e Camilo Santana - para assegurar que o ato de lançamento do deputado estadual se equipare àquele que foi organizado para o hoje governador do Estado.

A intenção é repetir o modelo, conferindo ao momento uma função das mais importantes para a estratégia da agremiação na corrida ao Paço: colar as imagens de Evandro e Lula, uma vez que a dupla não esteve junta durante o último compromisso do presidente no Ceará. A passagem, então, cumpriria papel dúplice: formalizar a candidatura do PT e deflagrar a operação de conversão do capital lulista/camilista para o comandante da Assembleia Legislativa.

"Curiosidades" curiosas

Convém observar com mais atenção uma peça de (pré-) campanha na qual Evandro faz saber que é "fera no caratê", "gosta de nadar no mar", curte Titãs e o seu livro preferido é a Bíblia, cumprindo uma espécie de roteiro previsível em relação ao que os seus concorrentes vêm exibindo até aqui em suas vitrines de prefeituráveis.

Entre as muitas idiossincrasias enunciadas pelo petista, o elemento curioso é talvez essa tentativa - algo que José Sarto (PDT) e Capitão Wagner (União) também têm se empenhado em fazer, com mais ou menos sucesso - de endereçar a públicos diversos (religiosos e jovens, por exemplo) mensagens díspares ou até mesmo conflitantes, numa espécie de modelagem mais carnavalizada do perfil - o filho zeloso, o gestor atlético/saudável, o crente (no sentido lato), o roqueiro (mesmo que da velha guarda) e o "gente como a gente" (prato preferido: feijoada).

Faltou, quem sabe, o Evandro "cosplayer" ou "otaku", já que circulou pelo Sana - por pouco não esbarrou com Wagner por lá, ambos interessados num segmento bastante disputado.

Convenção de Wagner à vista

Por falar em Capitão Wagner, sua convenção já tem data: 27 de julho. Salvo imprevistos, afiançou o ex-deputado federal, nesse dia seu nome vai ser sacramentado como representante do União Brasil na sucessão de Sarto. E sobre a vice? O dirigente acrescentou que os debates a respeito de quadros para o posto começam para valer a partir de sábado, 20/7, com articulações chegando a sua fase decisiva. Lembrando: Wagner já teve como vices Gaudêncio Lucena em 2016 (pós-rompimento com Roberto Cláudio, ao lado de quem chegou a ocupar o mesmo papel) e Kamila Cardoso em 2020.

Catanho de olho na "matemática"

O vereador Vanderlan Alves (Republicanos) será candidato a vice de Waldemir Catanho (PT) na disputa pela Prefeitura de Caucaia. A definição de Vanderlan como parceiro de chapa passa naturalmente por uma "matemática" do voto, já referida pela presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, quando de sua agenda por Fortaleza dias atrás.

Eleito suplente de deputado em 2022 pelo União Brasil, Vanderlan foi o mais bem votado na localidade, obtendo 28.360 sufrágios, boa parte deles na Grande Jurema, bairro no município da Região Metropolitana. Ele ficou à frente, por exemplo, do também suplente e pré-candidato a prefeito Naumi Amorim (PSD), que alcançou 20.787 votos. Ex-secretário de Articulação do governo de Elmano, Catanho fez uma opção por nome com densidade eleitoral.

Se essa métrica for adotada por Evandro Leitão na capital cearense, as chances de o PSD emplacar a vice na composição aumentam - sobretudo depois de o PT contrariar as demandas do partido de Domingos Filho na corrida vizinha.