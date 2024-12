O grande ausente de uma posse

Foto: FERNANDA BARROS Posse de Onélia Santana no Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)

A ex-secretária Onélia Santana tomou posse ontem como conselheira no Tribunal de Contas do Estado (TCE) numa cerimônia discreta, mas o que chamou a atenção de fato foi a ausência do ministro Camilo Santana (Educação), com quem é casada. Embora limitada a meia dúzia de autoridades, estavam lá o governador e o prefeito eleito, a vice-governadora e mais um tanto de gente, todos acomodados num salão no 7º andar, e não no plenário, como de hábito.

Mas não o ex-governador do Estado, que, num comentário ligeiro sobre a indicação da cônjuge para o posto, o único de que se tem notícia até aqui, disse ao colega do O POVO João Paulo Biage que se tratava de "assunto da Assembleia". Não deixa de ter razão - e de não tê-la também.

Em seu discurso, lido em tom comovido para a plateia, entre a qual se encontravam o sogro Eudoro Santana e o cunhado Tiago Santana, Onélia mapeou as origens no Cariri e elencou credenciais acadêmicas que, para 36 dos 46 deputados, bastaram para cacifá-la ao cargo. Em seguida, concluído o ato, a integrante do TCE saiu sem dar entrevistas.

O desgaste do veneno

Por razões diferentes, o governador Elmano de Freitas (PT) deixou nessa quinta (19) o evento de diplomação de Evandro Leitão (PT) e Gabriella Aguiar (PSD) sem conceder palavra aos jornalistas reunidos por lá, na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), talvez para evitar um assunto tóxico: a aprovação, também pela Alece, de projeto que libera o emprego de drones para pulverizar venenos em plantações no Ceará, bem ao gosto da agenda de um Ricardo Salles, ex-ministro de Jair Bolsonaro.

Trata-se de tema espinhoso, sobretudo para Elmano, coautor da lei estadual nº 16.820/19, batizada de "Lei Zé Maria do Tomé", proposta pelo colega de Legislativo do petista, Renato Roseno (Psol), e referendada pelo STF em 2023. Como escrevi ontem, o parlamento cearense faz as vezes de Papai Noel às avessas, com um pacote de maldades ambientais que é um verdadeiro presente para aqueles setores cujos aliados pretendiam passar a boiada.

Dragão do Mar

A escalação de Helena Barbosa para a pasta da Cultura da gestão de Evandro é oportunidade para voltar as atenções ao Centro Dragão do Mar, que, até dias atrás, estava circundado por areal de obras paradas - filigranas contratuais, segundo me disseram, mas capazes de travar o andamento de trabalhos cuja previsão de término era 2024, mas que chegam ao fim do ano sem perspectiva, justo esse período durante o qual a capital cearense está repleta de turistas à procura de nossos pontos de visitação incontornáveis, entre os quais o Dragão tem papel de relevo.

Quando da gestão de Sarto, havia por certo uma dificuldade de diálogo emperrando a qualificação da praça e do entorno do equipamento, vitais para a retomada de sua pujança. Bom, esse obstáculo agora desapareceu.

Listas de listas

Fim de ano se aproximando, e com ele suas inevitáveis listas - ou listas de listas, já que a moda de indicar leituras tem se convertido num gênero jornalístico. De todas as listas que li e cujas recomendações anotei diligentemente, compartilho algumas, entre obras de ficção e não-ficcionais, literatura nacional ou estrangeira, ensaios e textos inclassificáveis.

Seguem, sem qualquer ordem nem justificação, apenas a garantia de que, num país que produz mais não-leitores do que leitores, esses livros fisgaram minha atenção: "A obrigação de ser genial", de Betina González (Bazar do Tempo); "Vida, velhice e morte de uma mulher do povo", de Didier Eribon (Editora Âyiné); "História potencial", de Ariella Aisha Azoulay (Ubu); "As aulas de Hebe Uhart", de Liliana Villanueva (WMF); "A clínica rebelde", de Adam Shatz (Todavia); "O homem não existe", de Lígia Gonçalves Diniz (Zahar); e "De onde eles vêm", de Jeferson Tenório (Cia das Letras).