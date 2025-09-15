Grupo de Camilo assume controle do PT no Ceará

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼ANTÔNIO Carlos é o novo presidente do PT Fortaleza

Encerrada a rodada de encontros do PT que oficializaram as direções estadual (Antonio Conin Filho) e municipal em Fortaleza (Antônio Carlos), o saldo é o avanço do grupo que orbita o ministro Camilo Santana (Educação), o Campo Popular (CP). Na Capital, por exemplo, a novidade é a maioria formada por essa ala "camilista", que detém agora mais cadeiras na executiva partidária: são oito assentos distribuídos entre membros do CP e sete destinados aos nomes ligados ao Campo Democrático (CD), corrente do deputado federal José Guimarães. Já a força associada à deputada e ex-prefeita Luizianne ficou com três vagas - uma a menos do que no mandato anterior.

Como o CP também divide com o bloco de Guimarães o controle da executiva - metade dos membros), Camilo passou a exercer maior influência dentro do PT, não apenas pela posição que ocupa, mas porque seus aliados estão alocados em maior número na cúpula da legenda.

E já não era assim? Não. Pela primeira vez em sua trajetória, o ex-governador pavimentou caminho mais amplo nos espaços decisórios petistas. Se antes (entre 2018 e 2022), o então chefe do Abolição tinha de disputar internamente os rumos da sigla, quase sempre perdendo (o PT lançou candidatos ao Paço, contrariando Camilo, em 2016 e 2020), agora sua voz ganha representatividade nas esferas de mando.

PT de Fortaleza

Outra surpresa em Fortaleza foi a expansão do poder de Guimarães, que se tornou a segunda maior força da Cidade - antes, o capital do deputado se concentrava no interior do estado, com baixa penetração na metrópole.

Guimarães, no entanto, ampliou poderio no vácuo deixado pela liderança de Luizianne Lins, que, embora ainda influente, viu sua presença na executiva se reduzir, mesmo preservando vozes importantes no debate intrapartidário, como a da vereadora Mari Lacerda.

Esse novo cenário já se refletiu no encontro de sábado de manhã, 13, num hotel da avenida Beira Mar. Lá, um grupo de petistas advogou pela indicação de Guimarães ao Senado em 2026. Ex-deputado estadual e dirigente municipal em substituição a Guilherme Sampaio (PT), Antônio Carlos declarou que "Guimarães tem todas as prerrogativas de ter qualquer cargo", mas "há uma complexidade numa base grande" como a de Elmano. "Essa conjuntura exige paciência", continuou, "a política é correlação de forças".

Rueda lá...

Dirigente nacional do União Brasil, Antônio Rueda cumpriu agenda em Fortaleza nesse fim de semana, mas ainda não para definir a data de filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio ou sacramentar o dirigente da federação União Progressista (tudo indica que Capitão Wagner).

O presidente do UB veio a passeio, digamos, como convidado para assistir ao show de Xand Avião. Rueda, contudo, acabou sendo visto batendo asas ao lado do deputado Moses Rodrigues (UB) e do titular da Casa Civil, Chagas Vieira, que classificou a conversa como "muito boa". Afinal, conforme ele, "a maioria da federação no Ceará apoia ficar conosco", isto é, com a base de Elmano. "Temos excelente relação com Rueda e Ciro Nogueira", acrescentou.

E Rueda cá...

À coluna, Wagner contou outra história. Segundo ele, "Rueda disse para Chagas que não tem a menor condição de abrir exceção (liberando a federação para apoiar Elmano) porque o projeto é de oposição ao PT e, se abrir exceção aqui, vai abrir em todo canto".

O ex-deputado federal e comandante estadual do UB complementou: "Não pode impedir o cara (Chagas) de tirar a foto e criar a história que ele quer criar". No sábado e domingo, 14, Rueda se reuniu com Wagner, primeiro apenas os dois e depois com um grupo maior, ao qual se somaram RC e os deputados estaduais Queiroz Filho e Cláudio Pinho.

