Logo O POVO+
A reação da base de Elmano à filiação de Ciro
Foto de Henrique Araújo
clique para exibir bio do colunista

Henrique Araújo é jornalista e doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com mestrado em Sociologia (UFC) e em Literatura Comparada (UFC). Cronista do O POVO, escreve às quartas-feiras no jornal. Foi editor-chefe de Cultura, editor-adjunto de Cidades, editor-adjunto de Política e repórter especial. Mantém uma coluna sobre bastidores da política publicada às segundas, quintas e sextas-feiras.

Henrique Araújo política

A reação da base de Elmano à filiação de Ciro

Parcela significativa do bloco que sustenta o Abolição resolveu fazer o que no jargão político se chama de "passar o recibo"
￼GOVERNADOR Elmano de Freitas (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)
Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼GOVERNADOR Elmano de Freitas

.

Havia muitas maneiras por meio das quais a base governista poderia ter reagido à filiação de Ciro Gomes ao PSDB. Uma delas era o silêncio. Mas uma parcela significativa do bloco que sustenta o Abolição resolveu fazer o que no jargão político se chama de "passar o recibo", isto é, deixar claro que tinha acusado o golpe.

E talvez nem fosse para tanto. Afinal, embora tenha dito o que disse sobre o governador Elmano de Freitas e o ministro Camilo Santana (Educação), Ciro foi estrategicamente evasivo quanto à possibilidade de candidatura ao Governo do Estado ano que vem.

Logo, antecipar a artilharia era e é ocioso num cenário hipotético de encontrá-lo na briga pela sucessão. Daí que o tipo de resposta dos aliados não haja sido calibrado com inteligência, como se viu nas investidas contaminadas pela emotividade e sem ancoragem numa defesa eficaz do que seja a marca da gestão petista nos últimos 12 anos, que é o que, ao fim e ao cabo, interessa realmente.

Leia mais

Fã ou "hater"?

Em resumo: a base acabou jogando mais água no moinho de Ciro do que pretendia, fazendo com que o novo (velho) tucano se mantivesse em alta no dia seguinte ao ato das oposições. Àquela altura, quem ainda não soubera que o Ferreira Gomes tinha se filiado ao PSDB e agora era cotado para o Executivo haveria de se deparar fatalmente com a novidade, parte pelo esforço dos adversários do governismo, parte pelo empenho do próprio governismo, que colaborou para que o episódio permanecesse aquecido por 48 horas.

Leia mais

Planos para 2026

À coluna, o presidente nacional do PSDB, ex-governador Marconi Perillo, confirmou que a intenção é que Ciro seja de fato postulante ao Governo do Ceará ano que vem. "É o que temos de informação", acrescentou o dirigente. Dentro da legenda, contudo, há quem considere que tudo dependerá de uma série de variáveis, tanto locais quanto nacionais.

Para lideranças cujo objetivo é reconstruir a agremiação tucana, por exemplo, é fundamental que o PSDB volte a apresentar uma chapa para a corrida presidencial no próximo pleito, de modo a assegurar uma articulação nos estados com uma campanha pelo Planalto, mas também de olho na eleição de uma bancada de deputados e senadores.

Outro arranjo sob análise é a tentativa de composição com uma força situada nesse campo da centro-direita e da direita, a exemplo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), com quem a cúpula social-democrata tem conversado. Os caminhos estão abertos, então, ainda que a via da disputa pelo comando do Executivo cearense continue mais palpável como futuro.

Uma briga daquelas

Marcadas para domingo, 26, as eleições para a Prefeitura de Santa Quitéria escalaram em animosidade, elevando a pressão no arco do governo de Elmano, a quem cabe administrar esse princípio de incêndio.

Embora seja natural que o gestor petista se resguarde de manifestar predileções numa queda de braço doméstica, é possível que, a depender do resultado do pleito, as fissuras no casco da embarcação palaciana comecem a se tornar mais visíveis - sobretudo se houver descontentamento entre petistas com as movimentações do senador Cid Gomes, que está disposto a fazer do PSB a maior estrutura política do Ceará, deixando o PT de vez para trás e pavimentando a estrada até 2030.

Aliás, eis uma situação sui generis sobre a qual já falei: é o caso raro no qual o mesmo partido está no Governo e na Prefeitura da Capital, além de no Governo Federal e no Ministério da Educação, mas não é a maior sigla no seu próprio quintal.

Leia mais

 

Foto do Henrique Araújo

Política como cenário. Políticos como personagens. Jornalismo como palco. Na minha coluna tudo isso está em movimento. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?