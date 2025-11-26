Base governista "passa a boiada"

Foto: Mateus Dantas / CMFor ￼NOVO Plano Diretor de Fortaleza foi aprovado em sessão na Câmara Municipal nesta quarta-feira, 26

.

A base do prefeito Evandro Leitão (PT) aprovou ontem o Plano Diretor de Fortaleza por placar muito próximo daquele número de vereadores que assinaram um dos emendões ao texto que tramitava na Câmara. Não se trata de coincidência, naturalmente.

Como já dito na coluna, , é difícil imaginar que o Paço não tenha operado para fazer avançar o documento com as alterações previstas, grande parte das quais atendendo a pleitos de setores específicos e a grupos de pressão, tal como o da construção civil, que já pode antecipar as comemorações natalinas. A solução encontrada foi a emenda coletiva, instrumento que dificultou o trabalho de mapear autorias.

Leia mais Sob vaias e com rito acelerado, Câmara aprova Plano Diretor com "emendões"

Vereadores vão "bancar" desgaste com emendão Sobre o assunto Sob vaias e com rito acelerado, Câmara aprova Plano Diretor com "emendões"

Vereadores vão "bancar" desgaste com emendão

Note-se que, numericamente, a base governista, como maioria que era na Casa, dispensava a necessidade desse tipo de estratagema, do qual lançou mão apenas para dividir melhor a cota de desgaste entre os membros do arco de sustentação do gestor petista.

Essa cautela é de fato compreensível, já que havia vereadores para quem o teor das emendas era um "mistério" até pouco antes de ir a plenário, o que não foi nem de longe um fator impeditivo para que votassem a favor das alterações.

Resumo da ópera: o projeto chancelado pela vereança fortalezense é bom apenas se considerado a algo pior, como certamente era o Plano Diretor de 2009, cuja atualização vinha sendo postergada. A expectativa, contudo, era bem outra.

Leia mais Prefeitura cedeu muito cedo e ficou sem margem para negociar na Câmara Sobre o assunto Prefeitura cedeu muito cedo e ficou sem margem para negociar na Câmara

Pacote de maldades?

Além do Plano Diretor Participativo e ambientalmente correto que resultou da aprovação de uma Câmara afobada para encerrar a sua análise, foram anunciados o aumento da passagem de ônibus na capital cearense, como a coluna tinha antecipado, e a mudança na forma do cálculo do IPTU, cujo valor a Prefeitura assegura que não irá se alterar, embora tudo indique que sim, vai ter majoração em algum momento. Não sei se é justo falar em "pacote de maldades".

Talvez soe exagerado. Mas é certo que o prefeito concentrou esforços políticos para encaminhar uma agenda impopular ainda nos meses de novembro e dezembro, de modo a começar o ano de 2026 com a pauta limpa à espera das eleições estaduais.



Foto: FERNANDA BARROS Vice-Governadora do Estado do Ceará, Jade Romero

O impasse de Jade

Vice-governadora do Estado, Jade Romero está numa encruzilhada: se deixar o MDB e ingressar no PT para concorrer a deputada federal, pode criar uma saia-justa entre o dirigente partidário Eunício Oliveira, que prefere tê-la entre seus quadros, e o governador Elmano. Se ficar na legenda emedebista, a perspectiva é de que encare mais dificuldades para se eleger para uma das cadeiras da Câmara.

Hoje, então, a única certeza é de que Jade não deve seguir no posto em 2026 em razão das costuras que o governismo precisa fazer para contemplar aliados na construção da chapa. Um deles é o PSD do secretário Domingos Filho, cujos olhos cresceram para a posição – a esposa, Patrícia Aguiar, é uma das alternativas para vice.

Ocorre que a vice de Elmano é estratégica, já que, em caso de vitória nas urnas ano que vem, teria grandes chances de ser alçada à chefia do Executivo em 2030, num movimento semelhante ao feito por Camilo Santana e Izolda Cela em 2022. Daí a importância do cargo, para o qual vêm sendo cotado também Chagas Vieira e Lia Gomes (PSB).

PDT embarca no governo

O PDT cearense vai debutar no governo Elmano depois da repactuação entre o trabalhismo e o PT. O pedetista Francisco Ibiapina deve assumir em breve a Coordenadoria de Proteção à Criança e ao Adolescente em Situação de Violência, abrigada na Secretaria-executiva de Infância, Família e Combate à fome. A

entrada oficializa o embarque da legenda na base do petista na esteira da desfiliação de Ciro Gomes, agora no PSDB, e do ex-prefeito Roberto Cláudio, filiado ao União Brasil.