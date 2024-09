Silvio Almeida: Planalto sabia, mas Lula não

Foto: Zeca Ribeiro/Divulgação Câmara dos Deputados DEPUTADO Elmar Nascimento (União Brasil -BA)

Denúncia de Anielle Franco foi feita para a Casa Civil, que quis resolver o problema sem que ele respingasse no presidente.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, procurou o Palácio do Planalto duas vezes para reclamar dos assédios cometidos pelo ex-ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. Em ambas, Anielle se reuniu com representantes da Casa Civil: primeiro, com o ministro Rui Costa. Depois, com a secretária-Executiva do ministério, Miriam Belchior. Ambos tentaram resolver a questão sem relatar a situação para Lula.

O procedimento é comum. Ministros e ministras buscam a Casa Civil a qualquer intercorrência nas pastas. Os problemas considerados menores chegam e ficam por ali, enquanto os maiores escalam o andar e chegam ao presidente. Erro de avaliação da dupla, já que as denúncias estremeceram o Governo Federal.

Silvio deixa o governo como uma grande decepção para Lula, Janja e colegas. Os casos de assédios sexuais relatados, o uso da máquina pública para se defender e a tentativa de, nos bastidores, jogar a responsabilidade para a vítima arranharam a imagem de Silvio Almeida com toda a Esplanada dos Ministérios. Esse movimento nos bastidores, aliás, fez Lula decidir sobre a demissão antes do encontro com Anielle. A medida serviu para evitar que Silvio culpasse a ministra por sua queda.



Elmar quer vingança de Lira e busca outros candidatos

O pedido de retirada de candidatura e o iminente apoio ao líder do Republicanos, Hugo Motta, fez com que Elmar Nascimento (UB-BA) se sentisse traído por Arthur Lira. O ex-favorito, agora, quer vingança e vai em busca de apoiadores para viabilizar a candidatura. A opção por Motta também não agradou a Antônio Brito, o líder do PSD, que já cogita compor com Elmar para montar uma chapa.

Não há, porém, um consenso sobre a cabeça da chapa. Brito sempre foi o favorito do governo, por mais que Lula nunca tenha se manifestado nesse sentido. Ele, também, é muito bem quisto entre os deputados, mas sofre certa rejeição no PL, partido com maior bancada na Casa. Já Elmar é semelhante a Lira: bom operador de emendas, mas duro e grosseiro no trato pessoal.

Grande parte dos deputados não quer um segundo Lira na presidência. O atual presidente sofre grandes resistências na Câmara, algo que não ocorria há 2 anos por desconhecimento de parte dos parlamentares. Os novatos, por exemplo, votaram em Lira por ordem dos líderes partidários, em um acordo que começou em 2023, quando da votação da PEC da Transição.

Em dois anos, os deputados viram o 'método Lira' crescer, mandar na pauta mais que o colégio de líderes e enxergaram no vizinho um modelo de sucesso. A busca na Câmara é por um deputado parecido com Rodrigo Pacheco, que consiga se relacionar com todos os partidos e não faça do plenário seu parque de diversões. Hugo Motta e Antônio Brito têm as ferramentas para fazer isso.

O União Brasil, contudo, não desiste. Nesta terça-feira, a bancada do partido de Elmar se reúne para ver a viabilidade da candidatura. O líder tem rivais na própria sigla. Deputados mais próximos ao ex-presidente do União, Luciano Bivar, rejeitam o nome e podem, até, sugerir uma votação interna. Elmar é próximo de Antônio Rueda, inimigo de Bivar.

