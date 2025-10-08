A roupa de Janja na Assembleia da ONU

Foto: Divulgação/Instagram/Janja Lula Janja vestida com um casaco palestino

Há duas semanas, na 80ª Assembleia Geral da ONU, a primeira-dama do Brasil apareceu vestida com um casaco palestino. A ocasião não poderia ser melhor, dado que nesta reunião um dos temas debatidos foi a questão da Palestina. Vale ressaltar que muitos países já reconhecem o Estado Palestino como um país soberano dentro das Nações Unidas.

Apesar da beleza e da exuberância da peça, sua grandeza está em ser um meio para difundir a identidade e a cultura palestina.

O bordado que reveste o casaco é conhecido como Tatreez e foi incluído em 2021, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), no rol do patrimônio cultural imaterial da humanidade.

A feitura do Tatreez é uma prática intergeracional e, sem dúvida, uma prova da resistência palestina. Sabemos que tudo é política e que roupa é uma linguagem. Desse modo, a moda pode e deve ser utilizada como um meio para trazer à tona questões relevantes e urgentes como a guerra, por exemplo.

O genocídio em Gaza, a fome de toda aquela população e a indiferença de parte da humanidade com todo esse estado de coisa encontram um contraponto no casaco de Janja.

A divulgação do bordado palestino na assembléia da ONU promoveu, também, uma rachadura na visão de roupa e de moda como algo supérfluo e banal.

O casaco de Tatreez operou visibilidade para a causa palestina, fazendo-se audível e com potência para ressignificar dor e sofrimento em beleza e resistência.

