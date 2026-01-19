Após a Copinha, Ceará integra quatro jogadores da base ao elenco profissional

Lucas Mota é editor-chefe de Esportes do O POVO e da rádio O POVO CBN. Estudou jornalismo na Universidade 7 de Setembro e na Universidad de Málaga (UMA). Ganhou o Prêmio CDL de Comunicação na categoria Webjornalismo e o Prêmio Gandhi de Comunicação na categoria Jornalismo Impresso, e ficou em 2º lugar no Prêmio Nacional de Jornalismo Rui Bianchi
Após a campanha histórica na Copinha, quatro jogadores do elenco alvinegro serão integrados ao time profissional comandado pelo técnico Mozart. São eles: o meia Melk (19 anos), o volante Pedro Esli (18) e os atacantes Adriano Bispo (20) e Enzo (19).
Principal destaque do Vovô na competição sub-20, Melk se juntou ao elenco apenas no mata-mata, após participar da estreia do Ceará no Campeonato Cearense profissional, e foi decisivo. Em quatro jogos na Copinha, o meia marcou dois gols e distribuiu duas assistências.
Cearense, Melk está no clube alvinegro desde o sub-15. Na base, iniciou a trajetória como volante antes de ser deslocado para a função de meia armador. Trata-se de um jogador que cadencia bem a posse de bola e tem bom arremate de média distância.
Assim como Melk, Pedro Esli e Enzo haviam defendido o Ceará na estreia do Campeonato Cearense. Na ocasião, o Alvinegro utilizou uma equipe sub-20, enquanto o elenco principal aprimorava o condicionamento físico em função do curto período de trabalho desde a reapresentação. O trio foi titular no jogo.
Na estreia, o Ceará venceu o Floresta por 1 a 0, com gol de Enzo. O atacante de beirada também se destacou na Copinha, com quatro partidas disputadas e duas assistências. O atleta chegou ao clube do Porangabuçu aos 16 anos, captado junto ao Flamengo de Guarulhos, e tem como principal característica o drible em velocidade.
Volante de construção, Pedro Esli disputou quatro partidas e deu uma assistência na Copinha. Ele chegou ao Ceará no ano passado, após ser captado no futebol paulista.
O mais “experiente” do quarteto é Adriano Bispo. O atacante, que pode atuar tanto aberto pelos lados quanto como centroavante, disputou a Copinha desde a primeira fase e terminou como artilheiro do Ceará na competição, com três gols em sete jogos. Antes de desembarcar em Porangabuçu, em 2025, passou pelas categorias de base do Novorizontino.
Antes da integração do quarteto, Mozart já trabalhava com outros atletas oriundos da base: o goleiro Gustavo Martins, o lateral-direito Aloísio, os zagueiros Pedro Gilmar e Gabriel Silva, o volante João Gabriel e os atacantes Kauã Ziegler e Giulio.