Após a Copinha, Ceará integra quatro jogadores da base ao elenco profissional

Foto: Rapha Marques/Ceará SC Adriano Bispo, artilheiro do Ceará na Copinha, será integrado ao elenco profissional

Após a campanha histórica na Copinha, quatro jogadores do elenco alvinegro serão integrados ao time profissional comandado pelo técnico Mozart. São eles: o meia Melk (19 anos), o volante Pedro Esli (18) e os atacantes Adriano Bispo (20) e Enzo (19).

Principal destaque do Vovô na competição sub-20, Melk se juntou ao elenco apenas no mata-mata, após participar da estreia do Ceará no Campeonato Cearense profissional, e foi decisivo. Em quatro jogos na Copinha, o meia marcou dois gols e distribuiu duas assistências.

Leia mais Fortaleza prioriza lateral-esquerdo e pontas após reformulação do elenco

Camisa 10 clássico: Melk vira sensação do Ceará na Copinha

Por que a provável saída de João Ricardo é um bom negócio para o Fortaleza

Mesmo com poucos minutos, Ceará soma mais de R$ 35 milhões com vendas de joias da base desde 2022 Sobre o assunto Fortaleza prioriza lateral-esquerdo e pontas após reformulação do elenco

Camisa 10 clássico: Melk vira sensação do Ceará na Copinha

Por que a provável saída de João Ricardo é um bom negócio para o Fortaleza

Mesmo com poucos minutos, Ceará soma mais de R$ 35 milhões com vendas de joias da base desde 2022

Cearense, Melk está no clube alvinegro desde o sub-15. Na base, iniciou a trajetória como volante antes de ser deslocado para a função de meia armador. Trata-se de um jogador que cadencia bem a posse de bola e tem bom arremate de média distância.

Assim como Melk, Pedro Esli e Enzo haviam defendido o Ceará na estreia do Campeonato Cearense. Na ocasião, o Alvinegro utilizou uma equipe sub-20, enquanto o elenco principal aprimorava o condicionamento físico em função do curto período de trabalho desde a reapresentação. O trio foi titular no jogo.

Na estreia, o Ceará venceu o Floresta por 1 a 0, com gol de Enzo. O atacante de beirada também se destacou na Copinha, com quatro partidas disputadas e duas assistências. O atleta chegou ao clube do Porangabuçu aos 16 anos, captado junto ao Flamengo de Guarulhos, e tem como principal característica o drible em velocidade.

Volante de construção, Pedro Esli disputou quatro partidas e deu uma assistência na Copinha. Ele chegou ao Ceará no ano passado, após ser captado no futebol paulista.

O mais “experiente” do quarteto é Adriano Bispo. O atacante, que pode atuar tanto aberto pelos lados quanto como centroavante, disputou a Copinha desde a primeira fase e terminou como artilheiro do Ceará na competição, com três gols em sete jogos. Antes de desembarcar em Porangabuçu, em 2025, passou pelas categorias de base do Novorizontino.

Antes da integração do quarteto, Mozart já trabalhava com outros atletas oriundos da base: o goleiro Gustavo Martins, o lateral-direito Aloísio, os zagueiros Pedro Gilmar e Gabriel Silva, o volante João Gabriel e os atacantes Kauã Ziegler e Giulio.

Campanha histórica na Copinha

O Ceará fez a melhor campanha da sua história na Copinha ao chegar até as quartas de final da competição, em 2026. O Vovô foi eliminado no domingo, 18, para o Grêmio, por 3 a 0.