Mozart impressiona diretoria e elenco e eleva a cobrança no Ceará

Foto: Gabriel Silva/CearaSC Técnico Mozart orienta o time do Ceará à beira do campo, no PV

O início de trabalho de Mozart no Ceará tem recebido muitos elogios internamente, conforme apurou a coluna. Diretoria e elenco demonstram confiança na metodologia e no conhecimento tático do treinador, que está prestes a completar um mês no clube.

Uma das características que mais agradam é a capacidade de comunicação do técnico com o grupo. Mozart costuma interromper os treinos táticos diversas vezes para explicar, de forma didática, o comportamento esperado de cada jogador em campo. As atividades têm sido bem avaliadas nos bastidores.

Outro ponto destacado é o nível de cobrança do comandante alvinegro, aspecto ressaltado inclusive por Vina em entrevista coletiva. Um dos episódios que chamou a atenção da diretoria ocorreu na goleada por 4 a 1 sobre o Tirol.

Depois de abrir o placar com menos de um minuto, o Ceará se acomodou e fez um primeiro tempo sonolento. No intervalo, Mozart foi duro com o elenco e fez uma cobrança geral nos vestiários, direcionada tanto aos mais jovens, como o zagueiro Pedro Gilmar, quanto aos mais experientes, casos de Vina e Fernandinho.

A cúpula alvinegra também enxerga um treinador bastante motivado para alcançar as metas da temporada. Mozart tem como objetivo conduzir o clube a um ano vitorioso, com foco principal no acesso à Série A, mirando um desfecho diferente para 2027.

Apesar de já somar dois acessos consecutivos à elite do futebol brasileiro, incluindo o título da Série B em 2025, Mozart ainda não teve a oportunidade de comandar uma equipe na Série A. Em 2024, subiu o Mirassol, mas não aceitou a renovação. Situação semelhante ocorreu no ano passado, quando foi campeão da Segundona com o Coritiba e também optou por não permanecer.



Números do início de Mozart no Ceará

O Ceará disputou cinco jogos em 2026 sob o comando de Mozart, somando quatro vitórias e um empate até aqui. O Vovô fez 12 gols e sofreu três. A equipe se classificou para a segunda fase do Cearense após a liderança do Grupo B, na etapa inicial da competição.

O Alvinegro enfrenta o Horizonte neste domingo, 1, às 18 horas, no PV, e chega embalado após duas goleadas seguidas sobre o Tirol (4 a 1) e Ferroviário (5 a 1).

Mozart está prestes a vivenciar o seu primeiro Clássico-Rei. Ceará e Fortaleza se enfrentam no próximo dia 8.