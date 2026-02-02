Lucas Mota é editor-chefe de Esportes do O POVO e da rádio O POVO CBN. Estudou jornalismo na Universidade 7 de Setembro e na Universidad de Málaga (UMA). Ganhou o Prêmio CDL de Comunicação na categoria Webjornalismo e o Prêmio Gandhi de Comunicação na categoria Jornalismo Impresso, e ficou em 2º lugar no Prêmio Nacional de Jornalismo Rui Bianchi
O técnico Thiago Carpini foi direto ao avaliar o início de trabalho à frente do Fortaleza após o empate em 1 a 1 com o Iguatu, pelo Campeonato Cearense, e rebateu as críticas. O comandante tricolor ponderou a expectativa da torcida por atuações melhores e lembrou do contexto de reestruturação do clube após o rebaixamento.
"Em relação às criticas, a gente entende a frustração e a chateação. Mas existem coisas boas sendo construídas. Vai ser um ano de dificuldade, mas nós precisamos da ajuda de todos. Porrada, pedrada e crítica temos ouvido bastante, mas a gente não assimila, não é isso que nos molda", disse Carpini.
"A gente estancou a ferida de tudo que aconteceu com o descenso. Estamos pagando a conta de prejuízo grande dentro do campeonato, e as pessoas querem que, na quinta ou sexta rodada, a gente seja um time perfeito com tanta coisa sendo moldada. A gente precisa ter um pouco mais de cautela", completou o treinador.