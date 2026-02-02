Logo O POVO+
Modo sincerão: Carpini rebate críticas, admite dificuldades e pede apoio da torcida do Fortaleza
Foto de Lucas Mota
O comandante tricolor ponderou a expectativa da torcida por atuações melhores e lembrou do contexto de reestruturação do clube após o rebaixamento
Thiago Carpini comanda o Fortaleza na vitória por 1 a 0, diante do Horizonte. (Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC)
Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC Thiago Carpini comanda o Fortaleza na vitória por 1 a 0, diante do Horizonte.

O técnico Thiago Carpini foi direto ao avaliar o início de trabalho à frente do Fortaleza após o empate em 1 a 1 com o Iguatu, pelo Campeonato Cearense, e rebateu as críticas. O comandante tricolor ponderou a expectativa da torcida por atuações melhores e lembrou do contexto de reestruturação do clube após o rebaixamento.

"Em relação às criticas, a gente entende a frustração e a chateação. Mas existem coisas boas sendo construídas. Vai ser um ano de dificuldade, mas nós precisamos da ajuda de todos. Porrada, pedrada e crítica temos ouvido bastante, mas a gente não assimila, não é isso que nos molda", disse Carpini.

"A gente estancou a ferida de tudo que aconteceu com o descenso. Estamos pagando a conta de prejuízo grande dentro do campeonato, e as pessoas querem que, na quinta ou sexta rodada, a gente seja um time perfeito com tanta coisa sendo moldada. A gente precisa ter um pouco mais de cautela", completou o treinador.

Nesta terça-feira, 3, completa-se um mês do primeiro treino do Fortaleza sob o comando de Carpini. Escrevi recentemente, na coluna, sobre o momento do clube com o novo treinador e convido você, leitor, à leitura. Para avaliar o trabalho do técnico tricolor, é preciso entender o contexto em que ele se encontra, como o próprio expôs de forma direta na coletiva de imprensa após o jogo contra o Iguatu.

