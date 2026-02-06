Clássico-Rei nos bastidores da Série B

Foto: JOILSON MARCONNE/CBF Série B terá playoff de acesso em 2026

Às vésperas do primeiro Clássico-Rei da temporada 2026, Ceará e Fortaleza estiveram em lados opostos nos bastidores das mudanças da Série B. O Alvinegro fez campanha a favor do playoff de acesso e da continuidade do torneio durante a Copa do Mundo, medidas que foram aprovadas, enquanto o Tricolor defendia a manutenção do formato tradicional e a pausa no período do Mundial.

A coluna detalha os posicionamentos e as motivações de Ceará e Fortaleza no Conselho Técnico da Série B, realizado na última quinta-feira. O presidente alvinegro, João Paulo Silva, e o CEO da SAF tricolor, Pedro Martins, representaram os clubes no encontro, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

As motivações, embora divergentes, passam por questões financeiras e pela avaliação particular de qual modelo aumentaria as chances de acesso.

Leia mais Clássico-Rei terá arbitragem 100% local após quase dois anos

Fortaleza atinge 70% da meta de vendas e arrecada cerca de R$ 45 milhões com negociações

Modo sincerão: Carpini rebate críticas, admite dificuldades e pede apoio da torcida do Fortaleza

Ceará liga alerta com Botafogo, aguarda R$ 8 milhões por David Ricardo e mira dívida antiga Sobre o assunto Clássico-Rei terá arbitragem 100% local após quase dois anos

Fortaleza atinge 70% da meta de vendas e arrecada cerca de R$ 45 milhões com negociações

Modo sincerão: Carpini rebate críticas, admite dificuldades e pede apoio da torcida do Fortaleza

Ceará liga alerta com Botafogo, aguarda R$ 8 milhões por David Ricardo e mira dívida antiga

A cúpula alvinegra enxergava a paralisação, com mais de um mês de calendário interrompido, como prejuízo. Sem jogos, o clube arcaria com a folha salarial do elenco sem retorno esportivo imediato.

Além disso, o formato com playoff eliminaria a possibilidade de pausa. Para o Vovô, uma Série B sem interrupções tornaria o campeonato mais justo e reduziria o crescimento de equipes com maior poder financeiro no “sprint” final da competição.

Já a posição tricolor parte de uma análise de probabilidade esportiva aliada à capacidade de investimento. O Fortaleza, assim como o Ceará, está entre os maiores orçamentos da Série B de 2026. O entendimento da diretoria do Leão é de que o clube tem alta probabilidade de figurar no G-4 ao fim da fase classificatória. Nesse cenário, o playoff não seria a alternativa mais vantajosa, pois ampliaria o risco esportivo mesmo para equipes mais estruturadas.

Quanto à pausa, o clube do Pici via o período como estratégico para fortalecer o elenco antes da reta final. A diretoria apostava na possibilidade de realizar um mercado mais agressivo, corrigir carências do time e usar sua maior capacidade de investimento em relação aos concorrentes.

Ao fim, o Ceará esteve ao lado da maioria na votação que definiu a mudança de formato da Série B e a manutenção do calendário durante a Copa. O placar foi de 17 a 3. Apenas Fortaleza, Sport e Náutico votaram contra.