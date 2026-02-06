Lucas Mota é editor-chefe de Esportes do O POVO e da rádio O POVO CBN. Estudou jornalismo na Universidade 7 de Setembro e na Universidad de Málaga (UMA). Ganhou o Prêmio CDL de Comunicação na categoria Webjornalismo e o Prêmio Gandhi de Comunicação na categoria Jornalismo Impresso, e ficou em 2º lugar no Prêmio Nacional de Jornalismo Rui Bianchi
Entenda por que o Fortaleza votou contra o playoff da Série B
O Fortaleza foi um dos três clubes que votaram contra a mudança de formato da Série B para incluir playoff de acesso, além de se posicionar contra a continuidade do torneio durante a Copa do Mundo. A coluna apurou os motivos que levaram o clube do Pici a adotar essa postura no Conselho Técnico da competição, realizado nesta quinta-feira, 5, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, com representantes dos 20 participantes.
A posição do Fortaleza, representado pelo CEO da SAF tricolor, Pedro Martins, passa por uma análise de probabilidade esportiva aliada ao poder financeiro. O Leão está entre os quatro maiores orçamentos da Série B de 2026.
O entendimento da diretoria é de que o time cearense tem altas chances de figurar no G-4 ao fim da competição. Nesse cenário, o playoff não seria a solução mais vantajosa para o clube, já que aumentaria o risco esportivo mesmo para equipes mais estruturadas.
No novo formato aprovado por 17 votos a 3, apenas Fortaleza, Náutico e Sport foram contrários,, a Série B será disputada normalmente durante o Mundial. Na avaliação do Tricolor, uma pausa no calendário seria estratégica para fortalecer o elenco antes da reta final. A diretoria apostava na possibilidade de realizar um mercado mais agressivo, ajustar carências do time e usar sua maior capacidade de investimento em relação aos concorrentes.
Como o Fortaleza votou na escolha do formato
Três propostas sobre o modelo de disputa foram apresentadas aos clubes:
Proposta 1: manutenção do formato tradicional, com pontos corridos em 38 rodadas e acesso direto para o G-4. Proposta 2: 38 rodadas por pontos corridos, com playoff de acesso envolvendo 3º, 4º, 5º e 6º colocados. Proposta 3: 38 rodadas por pontos corridos, com playoff apenas entre 4º e 5º colocados.
Em um primeiro momento, os clubes votaram se haveria ou não mudança para o sistema de playoff. Nesse cenário, o Fortaleza optou pela proposta 1, defendendo a manutenção do acesso direto para o G-4. O posicionamento foi acompanhado por Sport e Náutico.
Com a maioria favorável ao mata-mata, foi aberta uma segunda votação para definir qual formato de playoff seria adotado. Restaram as propostas 2 e 3. Nessa etapa, o Fortaleza se posicionou a favor do modelo mais enxuto, com confronto apenas entre 4º e 5º colocados.
Calendário da Série B 2026
Início: 21/3 Término das 38 rodadas: 14/11 Ida do playoff: 21/11 Volta do playoff: 28/11
