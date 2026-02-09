Foto: Samuel Setubal A partir da semifinal, FCF implementa VAR completo no Campeonato Cearense 2026

O Campeonato Cearense passa a contar com VAR completo a partir das semifinais, que começam neste fim de semana, dias 14 e 15 de fevereiro, com os confrontos entre Ferroviário x Fortaleza e Floresta x Ceará. Com duelos de ida e volta, estes marcados para os dias 21 e 22 deste mês, a Federação Cearense de Futebol (FCF) investiu cerca de R$ 100 mil para implementar a tecnologia nos quatro jogos do mata-mata, conforme apurou a coluna.

Anteriormente, na segunda fase, o Estadual teve à disposição o VAR System, tecnologia semelhante ao VAR tradicional, mas com funções mais limitadas, nos nove jogos da etapa. O investimento foi de aproximadamente R$ 120 mil.

Entre as principais diferenças entre as ferramentas está a análise de lances de impedimento. No VAR completo, é possível traçar as linhas de impedimento em tempo real, recurso que não está disponível na versão simplificada.

Na final, a FCF manterá o uso do VAR completo nas duas partidas. O investimento deve girar em torno de R$ 50 mil.