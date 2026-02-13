Por que o Ceará apostou em Wendel Silva para ser o camisa 9?

Foto: Raul Baretta/ Santos FC Wendel Silva é o novo atacante do Ceará

Wendel Silva chega para, em um primeiro momento, preencher a lacuna de camisa 9 no elenco do Ceará. A coluna traz detalhes do que chamou a atenção do Alvinegro para apostar no centroavante.

Os números de jogos, gols e assistências não são tão expressivos. Esse é, inclusive, um fator que gera desconfiança na torcida alvinegra. A melhor temporada foi a 2023/2024. No período, marcou 18 gols em 30 jogos pelo Porto B, que disputa a Segunda Liga Portuguesa, e anotou mais quatro em 16 partidas pelo Santos, na Série B. Fora isso, não ultrapassou a marca de oito gols em outras temporadas como profissional.

Leia mais FCF investe quase R$ 300 mil em tecnologia do VAR no Cearense 2026

Primeiro Clássico-Rei tem futebol pobre e poucas chances

Clássico-Rei nos bastidores da Série B

Mas, quando o Ceará vai ao mercado, a análise não se resume às estatísticas. O trabalho de scout vai muito além da quantidade de jogos, gols e assistências. Na avaliação interna, chamou atenção o perfil físico do jogador, que combina força, mobilidade e velocidade para atacar a profundidade.

O entendimento é de que se trata de um atacante versátil, capaz de atuar como referência central ou em um sistema mais móvel, de transição. É forte nos duelos, consegue gerar vantagem física sobre os zagueiros e finaliza com os dois pés, conforme apurou a coluna. Outro ponto destacado pelo scout alvinegro é a reação pós-perda e a capacidade de pressionar a saída de bola adversária.

A função de pivô também agradou. Os analistas do Vovô apostam na capacidade de sustentação do atacante, usando o corpo para proteger a posse e segurar a marcação, facilitando a aproximação dos companheiros.