Wendel Silva chega para ser o 9 titular ou compor elenco do Ceará?

Foto: Raul Baretta/ Santos FC Wendel Silva é o novo atacante do Ceará

Wendel Silva chega ao Ceará para fechar a lacuna de “camisa 9” no pacote de contratações para a temporada 2026. Em meio à grande expectativa pelo reforço, o anúncio oficial logo dividiu opiniões sobre a nova peça do elenco. Vejo dois cenários para avaliar o centroavante.

Se olho para a contratação de Wendel como o centroavante titular para a Série B, minha avaliação tende a ser negativa. O reforço ainda não se provou na carreira profissional como um goleador. Os números do jogador são tímidos e acabam engolidos pela expectativa de uma peça com status inquestionável no time comandado por Mozart.

Isso não quer dizer que Wendel não tenha qualidades ou que não vá vingar no Ceará. Ele é aquele tipo de 9 clássico, de muita força física, trombador, mas que também pode ser útil na combinação de jogadas de ataque, exercendo a função de pivô. Fora da área, o atacante de 25 anos participa do jogo e faz movimentações interessantes de infiltração.

Embora não tenha números alarmantes, o jogador pode virar a chave na carreira vestindo a camisa do Ceará. Quem não lembra de Vitor Gabriel, cria da base do Flamengo? Quando foi contratado pelo Vovô em 2023, ano em que a equipe disputaria a Série B, a torcida também desconfiou, mas ele acabou se destacando e sendo vendido rapidamente para o exterior.

Se analiso a contratação de Wendel no contexto de composição de elenco, imaginando que o Ceará possa acertar com outro jogador da posição mais tarimbado, aí vejo uma movimentação interessante. Entre as opções de ataque para o técnico Mozart trabalhar, se a equipe tiver à disposição Lucca e Wendel disputando a condição de reserva imediato, o Alvinegro estará bem servido.

Quando o Ceará vai ao mercado contratar um jogador, os analistas não olham apenas para os números. O scout vai muito além da quantidade de jogos, gols e assistências. Na avaliação interna, chamou a atenção do clube cearense o perfil físico do jogador, combinando força, mobilidade e velocidade para atacar a profundidade.

O entendimento é de que se trata de um atacante versátil, que pode atuar como centroavante de referência ou em um sistema mais móvel, de transição. É forte para ganhar vantagem nos duelos e finaliza com os dois pés. Outro ponto a favor de Wendel, na avaliação do scout alvinegro, é a reação pós-perda da posse e a capacidade de pressionar a saída de bola adversária.

A melhor temporada da carreira de Wendel foi a de 2023/2024. No Porto B, que disputa a Segunda Liga Portuguesa, ele fez 18 gols. Na mesma temporada, no Santos, marcou mais quatro tentos.