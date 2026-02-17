Alvo do Boca, Bareiro responde por 38% dos gols do Fortaleza desde a reta final da Série A

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Bareiro é o artilheiro do Fortaleza em 2026 e alvo do Boca Juniors no mercado da bola

Alvo do Boca Juniors no mercado da bola, Adam Bareiro encerrou 2025 em alta e segue decisivo em 2026. O paraguaio é o artilheiro do Fortaleza na temporada, com quatro gols em oito jogos, e, desde a reta final da Série A do ano passado, soma participação direta em 38% dos gols marcados pelo Tricolor do Pici no período.

Contratado em julho de 2025 por quase R$ 10 milhões, Bareiro demorou a engrenar, mas deslanchou após a chegada de Martín Palermo ao comando técnico. Nos últimos 13 jogos do Brasileirão de 2025, quando o Leão venceu seis partidas e empatou quatro, mantendo-se vivo na briga contra o rebaixamento até a rodada final, o centroavante marcou sete dos 19 gols anotados pela equipe, participação direta de 36,8% apenas nesse recorte.

Leia mais Por que o Ceará apostou em Wendel Silva para ser o camisa 9?

FCF investe quase R$ 300 mil em tecnologia do VAR no Cearense 2026

Clássico-Rei nos bastidores da Série B

Fortaleza atinge 70% da meta de vendas e arrecada cerca de R$ 45 milhões com negociações Sobre o assunto Por que o Ceará apostou em Wendel Silva para ser o camisa 9?

FCF investe quase R$ 300 mil em tecnologia do VAR no Cearense 2026

Clássico-Rei nos bastidores da Série B

Fortaleza atinge 70% da meta de vendas e arrecada cerca de R$ 45 milhões com negociações

Dos 13 confrontos finais da Série A, Bareiro disputou 12 - foi expulso diante do Vasco da Gama e cumpriu suspensão contra o Flamengo. Neste período, balançou as redes contra Juventude, Santos, Ceará, Grêmio, Bahia, Bragantino e Botafogo, além de contribuir com duas assistências.

Apesar do rebaixamento, o Fortaleza manteve o salário integral do atacante e optou por segurá-lo para o início de 2026. De olho na convocação do Paraguai para a Copa do Mundo, Bareiro começou a nova temporada como principal referência ofensiva da equipe comandada por Thiago Carpini.

Até aqui, o Fortaleza marcou dez gols no Campeonato Cearense, e quatro deles foram anotados pelo camisa 9, ou seja, 40% dos tentos do time na competição.

Além do paraguaio, apenas um jogador marcou mais de uma vez em 2026: Tomás Pochettino, com dois gols. Vitinho, Kayke e Rodrigo balançaram as redes uma vez cada, e o time ainda contou com um gol contra na goleada sobre o Quixadá.

Assédio no mercado

No início do ano, Bareiro já havia sido alvo do Olimpia. O Fortaleza deixou claro que só abriria conversas a partir de uma proposta de 3 milhões de dólares. O clube cearense detém 50% dos direitos econômicos do atacante, enquanto o River Plate é dono da outra metade.

Agora, o Boca ofereceu 3 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos do centroavante. O Fortaleza negocia nos bastidores e tenta elevar os valores da proposta, ciente de que Bareiro, hoje, representa uma fatia significativa da produção ofensiva da equipe e uma eventual saída deixaria uma lacuna difícil de preencher.

