Alvo do Boca, Bareiro responde por 38% dos gols do Fortaleza desde a reta final da Série A

Lucas Mota é editor-chefe de Esportes do O POVO e da rádio O POVO CBN. Estudou jornalismo na Universidade 7 de Setembro e na Universidad de Málaga (UMA). Ganhou o Prêmio CDL de Comunicação na categoria Webjornalismo e o Prêmio Gandhi de Comunicação na categoria Jornalismo Impresso, e ficou em 2º lugar no Prêmio Nacional de Jornalismo Rui Bianchi
Alvo do Boca Juniors no mercado da bola, Adam Bareiro encerrou 2025 em alta e segue decisivo em 2026. O paraguaio é o artilheiro do Fortaleza na temporada, com quatro gols em oito jogos, e, desde a reta final da Série A do ano passado, soma participação direta em 38% dos gols marcados pelo Tricolor do Pici no período.
Contratado em julho de 2025 por quase R$ 10 milhões, Bareiro demorou a engrenar, mas deslanchou após a chegada de Martín Palermo ao comando técnico. Nos últimos 13 jogos do Brasileirão de 2025, quando o Leão venceu seis partidas e empatou quatro, mantendo-se vivo na briga contra o rebaixamento até a rodada final, o centroavante marcou sete dos 19 gols anotados pela equipe, participação direta de 36,8% apenas nesse recorte.
Dos 13 confrontos finais da Série A, Bareiro disputou 12 - foi expulso diante do Vasco da Gama e cumpriu suspensão contra o Flamengo. Neste período, balançou as redes contra Juventude, Santos, Ceará, Grêmio, Bahia, Bragantino e Botafogo, além de contribuir com duas assistências.
Apesar do rebaixamento, o Fortaleza manteve o salário integral do atacante e optou por segurá-lo para o início de 2026. De olho na convocação do Paraguai para a Copa do Mundo, Bareiro começou a nova temporada como principal referência ofensiva da equipe comandada por Thiago Carpini.
Até aqui, o Fortaleza marcou dez gols no Campeonato Cearense, e quatro deles foram anotados pelo camisa 9, ou seja, 40% dos tentos do time na competição.
Além do paraguaio, apenas um jogador marcou mais de uma vez em 2026: Tomás Pochettino, com dois gols. Vitinho, Kayke e Rodrigo balançaram as redes uma vez cada, e o time ainda contou com um gol contra na goleada sobre o Quixadá.
Assédio no mercado
No início do ano, Bareiro já havia sido alvo do Olimpia. O Fortaleza deixou claro que só abriria conversas a partir de uma proposta de 3 milhões de dólares. O clube cearense detém 50% dos direitos econômicos do atacante, enquanto o River Plate é dono da outra metade.
Agora, o Boca ofereceu 3 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos do centroavante. O Fortaleza negocia nos bastidores e tenta elevar os valores da proposta, ciente de que Bareiro, hoje, representa uma fatia significativa da produção ofensiva da equipe e uma eventual saída deixaria uma lacuna difícil de preencher.
Se você quer informação sobre futebol antes, durante e depois da bola rolar, é aqui mesmo. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.