Cotas para (trans)formar vidas

Jornalista, repórter do O POVO+ e professor de Linguagens, graduado em Letras/Inglês pelo Centro Universitário Unicesumar. Homem pansexual, foi ativista organizado do Movimento LGBTQIA+ de 2014 a 2021. Em 2020, foi um dos idealizadores do festival artístico Tomada Drag, que mais tarde se tornaria o Coletivo Tomada.
À epoca, a justificativa foi que a Procuradoria Federal "expressou o entendimento de que o edital vai de encontro à Lei de Cotas e aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da ampla concorrência em seleções públicas".
Mas como o próprio então presidente Jair Bolsonaro apontou em um tweet, não antes da intervenção do Ministério da Educação, então dirigido por Abraham Weintraub.
É oportuno lembrar que ele foi o professor demitido da Unifesp por nem se dar ao trabalho de comparecer às aulas. Sua atuação como ministro foi muito bem sintetizada pelo ex-presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia: um desastre.
Cinco anos depois, somente seis das 69 Instituições Federais de Ensino Superior ofertam vagas específicas para pessoas trans, travestis e não binárias, segundo uma reportagem da Agência Diadorim.
São elas a Federal Fluminense (UFF), UFSJ (Universidade Federal de São João del-Rei), a Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), a UFABC (Universidade Federal do ABC), a UniRio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) e a UFSB (Universidade Federal do Sul da Bahia).
Nem sinal da Unilab. Depois do teste de resistência que foi a Ocupação 120 TransFormadas, nunca mais uma iniciativa semelhante conseguiu avançar.
As vagas ofertadas naquela ocasião eram ociosas, aliás. Não haviam sido ocupadas por nenhum estudante mesmo após sucessivos processos de seleção. As estudantes trans não estavam roubando a vaga de ninguém. Não estavam passando à frente de uma pessoa sequer.
A tentativa era de dar uma perspectiva de um futuro diferente para pessoas que tinham na educação superior uma chance de escrever uma história que não fosse de exclusão e privação.
Com a notícia mais recente, da UFRJ, a discussão no X/Twitter logo saiu da baixaria de sempre para o mais flagrante crime.
As pessoas parecem gostar de esquecer, mas a Lei nº 7.716/89 continua sendo aplicável em casos de LGBTfobia.
E apesar das tentativas de interferência, dos ataques infundados e da completa desonestidade de figuras caricatas e de opinião absolutamente dispensáveis, a Universidade ainda é uma instituição séria.
Há protocolos. Regras, normas e procedimentos que regem editais de seleção e demais instâncias da comunidade universitária. Presumir que vagas afirmativas para pessoas trans são "irregulares" ou "brechas" mais suscetíveis à fraude não é nada além de pura ignorância.
