Por que todo mundo ama Heated Rivalry?
Foto de Mateus Mota
Jornalista, repórter do O POVO+ e professor de Linguagens, graduado em Letras/Inglês pelo Centro Universitário Unicesumar. Homem pansexual, foi ativista organizado do Movimento LGBTQIA+ de 2014 a 2021. Em 2020, foi um dos idealizadores do festival artístico Tomada Drag, que mais tarde se tornaria o Coletivo Tomada.

Mateus Mota comportamento

Por que todo mundo ama Heated Rivalry?

Apesar de não ter chegado oficialmente ao Brasil, Heated Rivalry é um fenômeno nas redes sociais. O que muita gente ainda está tentando entender é por que a série é tão viciante e tem deixado o público tão afoito pela pegação entre dois esportistas
Produção baseada nos livros de Rachel Reid chega ainda no primeiro semestre ao catálogo nacional da HBO Max após virar sucesso de audiência nos Estados Unidos e Canadá
Se você não estava debaixo de uma rocha nas últimas semanas, deve ter se deparado com o burburinho nas redes sociais envolvendo a nova série da HBO Max, Heated Rivalry.

A obra é uma adaptação do best-seller de Rachel Reid que conta a história de amor entre duas estrelas do hóquei, o canadense Shane Hollander (Hudson Williams) e seu rival, o russo Ilya Rozanov (Connor Storrie).

O relacionamento entre eles se desenvolve a passos lentos e envolve uma série de questões de identidade, carreira, imagem pública e família.

O que muita gente ainda está tentando entender é por que a série é tão viciante e tem deixado o público tão afoito pela pegação entre dois esportistas. 

Juro que estamos vendo pelo enredo 

A verdade é que, além do tesão envolvido, Heated Rivalry tem uma narrativa envolvente. Shane e Ilya são seres humanos complexos, que enfrentam seus monstros e precisam entender o que significa ser um jogador profissional apaixonado por outro homem.

Eles estão inseridos em uma história bem construída, que permite aos espectadores mergulharem na história e se envolverem a níveis íntimos com os dilemas, as paixões e as controvérsias dos protagonistas.

Outro ponto importante é que escritores e roteiristas parecem ter, finalmente, perdido o medo de dar finais felizes a personagens gays.

Em Heated Rivalry, escritores e roteiristas parecem ter, finalmente, perdido o medo de dar finais felizes a personagens gays
Heated Rivalry, assim como Heartstopper (outro fenômeno de audiência, por mais que eu mesmo não goste muito), não ignoram as questões sociopolíticas que envolvem ser uma pessoa LGBTQIA+.

Entretanto, não fazem da dor e da luta a única característica inerentemente gay do personagem, e isso ativa uma certa empatia no público. Ficamos felizes quando nossos personagens favoritos estão felizes.

Uma forma diferente de viver a masculinidade

E falando em questões sociopolíticas, a obra tem um mérito muito importante nesse sentido. Ao explorar o amor e a atração sexual entre dois homens, Heated Rivalry nos apresenta homens sem medo de expressar sentimentos e vivenciar uma masculinidade que não precisa ser agressiva e estúpida. 

Enquanto alguns romances ainda insistem em "homens alfa" como ideal de masculinidade, Shane e Ilya exploram o desejo e a intimidade emocional mesmo inseridos visceralmente em uma cultura machista e que os compele a ignorar essas emoções. 

Isso vai de encontro a maioria das franquias cinematográficas que foram adaptadas de livros, como Crepúsculo, Ciquenta Tons de Cinza e Bridgerton, além dos livros extremamente problemáticos de Coleen Hoover, nos quais o contraste de gênero era sempre intensificado ao passo que a narrativa trabalhava para normalizá-lo.

 

Baseada na coleção de livros "Game Changers", da escritora Rachel Reid, a produção acompanha o relacionamento entre dois jogadores de hóquei que defendem equipes rivais
Algumas publicações como o The Guardian e o Psychology Today exploraram a correlação entre esse aspecto e o fato de muitas mulheres, mesmo - e talvez principalmente - as héteros e cis terem se tornado tão apegadas à série. 

A professora de sociologia da Universidade de Southampton Lucy Neville explicou ao The Guardian que mulheres tendem a se interessar por esse tipo de narrativa porque elas contornam os desequilíbrios de gênero que estruturam a intimidade entre homens e mulheres. 

Quando você remove a posição de submissão, seja social ou sexual, da figura da mulher e passa a retratar um relacionamento onde não existe uma desigualdade intrínseca, a fantasia toma conta e é muito mais fácil para elas se conectar com a história sem serem atravessadas por memórias ruins ou traumas. 

Nas telas, nos rinques e no coração dos fãs

Tornar-se fã de uma série de TV, de uma saga literária ou de uma franquia de cinema também pode ser uma forma saudável de escape em tempos de estresse social e político. 

Enquanto isso, à medida que mais e mais pessoas descobrem Heated Rivalry, uma comunidade de pessoas com interesses afins vai se formando, suprindo aquela necessidade inata de pertencimento. 

Embora algumas pessoas acusem a série de ser "hipersexual" ou que os fãs só importem com os corpos sarados dos protagonistas, - o que não teria problema nenhum, se fosse o caso - uma parte do público é formada por fãs de hóquei, que encontram ali uma expansão do universo de interesse. 

Heated Rivalry tem ajudado a base de fãs de hóquei crescer na América do Norte
Outras pessoas, que chegaram pelo romance, estão começando a se interessar pelo esporte. Um artigo do The Hollywood Reporter citou um porta-voz da National Hockey League, afirmando que nos 108 de história da Liga, esse pode ter sido o fator mais singular e mais explosivo para atração de novos fãs. 

Em tempos de um conservadorismo que caminha a passos largos para banir pessoas LGBTQIA+ dos esporte, da mídia e exterminar nossos direitos, é bom saber que a ficção ainda é uma boa forma de garantir que nossas histórias serão contadas. 

Heated Rivalry chega em Fevereiro no catálogo da HBO Max. 

