Yooka-RePlaylee e o eterno sonho de reviver a Rare dos anos 90

Lá em 2017, Yooka-Laylee chegou prometendo ser o sucessor espiritual de Banjo-Kazooie. E olha… ele até tentou. Tinha tudo no papel: ex-desenvolvedores da Rare, coletáveis para todo lado, humor britânico esquisitinho e um lagarto com um morcego nas costas - É isso aí, por que não?

Mas o resultado foi aquele tipo de nostalgia que a gente lembra melhor do que realmente era: câmera doida, fases gigantes e vazias, e uma jogabilidade que parecia mais uma maratona de paciência do que uma caça a tesouros.

Agora, oito anos depois, a Playtonic resolveu dar uma segunda chance para dupla. Yooka-Replaylee é basicamente o mesmo jogo, mas refeito com carinho — gráficos novos, iluminação decente, e uma fluidez que o original sonhava em ter. É o tipo de remake que tenta apagar o passado com uma mão de verniz e um pedido de desculpas. E, pra ser justo, funciona bem melhor do que eu esperava.

A câmera, que antes parecia ter vida própria, agora colabora mais. O mapa finalmente existe de verdade e não mais como uma grande ideia abstrata de algo que não existe.

Agora o jogador tem direito a fast-travel entre os locais e acesso a todos os movimentos desde dos queridinhos Yooka e Laylee, desde o início do jogo. O que de certa maneira acaba minando aquele sentimento de progressão que a gente tanto gosta em um game. Parece besteira, mas muda completamente o ritmo do jogo. Vai por mim!

As fases continuam grandes, mas agora fazem mais sentido. Ainda tem aquele charme de parque de diversões em 3D, cheio de áreas coloridas, segredos escondidos e coletáveis piscando na sua cara. Mas, diferente do original, aqui a sensação é de estar descobrindo coisas, não se perdendo nelas. É um equilíbrio que a Playtonic demorou, mas finalmente encontrou. Encontrou tarde, eu diria.

Mesmo assim, Replaylee continua sendo um jogo de nicho. Se você não curte o estilo “collectathon” — aquele tipo de jogo em que o prazer vem de catar tudo que brilha no cenário — ele provavelmente não vai te convencer do contrário. É uma experiência relaxada, porém lenta demais, mas que ganha no carisma e na leveza, se você não se cobrar tanto.

O visual é o ponto mais forte aqui. Tudo parece mais vivo, mais nítido, e a trilha sonora acerta bem o clima de aventura clássica. É impossível jogar sem lembrar dos tempos de Nintendo 64 se você também for um coroa novinho como eu. Uma época em que o maior desafio era achar 100 notas musicais antes da mãe mandar desligar o videogame. Só mais cinco minutos mãe!!!

No fim das contas, Yooka-Replaylee é o jogo que o original queria ser. É divertido, carismático e finalmente respeita o tempo do jogador. Ainda tem suas arestas e momentos de cansaço, mas agora o pacote faz jus à ideia inicial. Se você sente falta da Rare dos anos 90, vai se sentir em casa. Se não, talvez continue achando tudo um pouco colorido demais — mas, dessa vez, pelo menos vai se divertir reclamando.

Porque, no fundo, esse remake prova uma coisa simples: a nostalgia pode até ser bonita, mas envelhece igual a gente — com charme, rugas e um monte de bug que dá pra corrigir depois, se você tiver paciência para esperar.

