Tarifaço: no Ceará, Elmano encaminha solução de curto prazo

Foto: Diogo Zacarias / Divulgação Casa Civil ELMANO foi o primeiro governador a participar das rodadas de negociação com Haddad sobre tarifaço

O governador Elmano Freitas anunciou nesta quarta-feira, 6, medidas para aliviar o setor exportador do Ceará, duramente e injustamente impactado pelo tarifaço aplicado ao Brasil por Donald Trump.

Medidas de curto prazo: auxilio financeiro às empresas; compra de produtos dessas empresas, antecipação de crédito de ICMS e aumento de incentivos fiscais.

O governo ainda não explicou como se dará essa logística de compra, armazenamento e distribuição desses produtos, no caso frutas, peixes e calçados. Uma fonte me revelou que a Ceasa prepara-se para receber os dois primeiros itens, enquanto não se define o destino dos produtos no mercado interno.

Em Brasília, os atores degladiam-se. E não se entendem por uma razão: a baixa politica está em campo. A pior delas. Uma partida de futebol com juízes e bandeirinhas sem comando do jogo e um VAR duvidoso embaralhando tudo. Padecem as instituições, a economia e os empregos.

Leia mais Governo e oposição se unem para aprovar pacote contra efeitos do tarifaço no Ceará

Elmano envia à Alece com urgência pacote sobre tarifaço e espera aprovação hoje

Dia D do Tarifaço começa sem plano de socorro oficializado Sobre o assunto Governo e oposição se unem para aprovar pacote contra efeitos do tarifaço no Ceará

Elmano envia à Alece com urgência pacote sobre tarifaço e espera aprovação hoje

Dia D do Tarifaço começa sem plano de socorro oficializado

As coisas chegaram a um ponto que terminaram por lacrar qualquer pretensão da direita bolsonarista. Por uma razão simples: os Bolsonaro jogam pesado contra as instituições, e o Brasil ceder seria o fim da democracia e da própria soberania.

O eventual triunfo do "impeachment"do ministro Alexandre não mudaria a posição majoritária do STF e do Ministério Público no julgamento de Bolsonaro pelos crimes de que é acusado. O que selaria a fraqueza de nossas instituições.

Leia mais Alcolumbre ‘tranca’ oposição no plenário do Senado

PL defende Pátria e Liberdade, mas nem tanto Sobre o assunto Alcolumbre ‘tranca’ oposição no plenário do Senado

PL defende Pátria e Liberdade, mas nem tanto

A preço de hoje, a situação permanece confusa, com Câmara e Senado ocupados pela oposição. O Governo por sua vez não expõe nem explica com equilíbrio aos brasileiros a evolução da crise e suas armas de negociação, como o Pix e nossos minerais de terras raras, insinuados por Fernando Haddad e ensarilhadas ontem por Lula. Ficam as versões e as paixões guiando os fatos.

Governo do Ceará anuncia 4 medidas contra o tarifaço dos EUA; confira quais | O POVO News