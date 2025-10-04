A importância de creditar corretamente

Foto: Saeed Qaq / AFP Barco da Flotilha Global Sumud, interceptado pelas forças israelenses no mar Mediterrâneo, próximo às águas da Faixa de Gaza, chega ao porto de Ashdod, no sul, em 2 de outubro de 2025

O fazer jornalístico é composto por uma série de elementos, ações e conceitos que, reunidos, contribuem para dar sentido ou uma melhor compreensão daquilo que é produzido. Um crédito, por exemplo, pode ser entendido como registro de autoria de uma imagem. Em matérias, reportagens ou mesmo artigos de opinião, é possível considerar outro significado para crédito, este com função de identificar um personagem presente neste material.

Essa identificação exerce um papel fundamental na construção de um produto jornalístico. Quando a fala de um ou de uma especialista num determinado assunto é utilizada numa matéria, esse crédito de quem está se expressando pode conferir um argumento de autoridade àquilo que é dito. O mesmo vale quando este ou esta profissional está vinculado (a) a uma determinada instituição, entidade ou órgão. Indicar essa relação na assinatura de um artigo, por exemplo, serve para reforçar a credibilidade do que é dito.

Alguns médicos que integram o “Coletivo Rebento” procuraram o ombudsman no último domingo, 28 de setembro, criticando a associação feita ao grupo na assinatura do artigo “A flotilha da liberdade e o Ceará”, publicado naquele mesmo dia.

Autor do texto, o médico e psiquiatra Maximiliano Ponte foi creditado no O POVO também como membro do Coletivo Rebento. Em discordância com o teor do artigo, os médicos apontaram a associação indevida na assinatura, feita sem anuência do grupo.

Pouco depois, ainda na tarde de domingo, o próprio autor entrou em contato com o ombudsman, também em tom de protesto, dizendo estar sendo criticado injustamente no meio de profissionais da saúde e argumentando não ter sido ele a fazer tal ligação de seu nome com o coletivo. Além disso, mostrou capturas de tela comprovando o envio do artigo por e-mail ao O POVO identificando-se apenas como “médico psiquiatra”.

“O artigo é de minha autoria exclusiva. No material que enviei, identifiquei-me apenas como médico psiquiatra. Em nenhum momento mencionei ou autorizei qualquer vinculação a grupos, coletivos ou entidades. Apesar disso, fui identificado pelo jornal como ‘membro do Coletivo Rebento – Médicos e médicas em defesa da Ética e do SUS’. Tal informação é falsa”, escreveu ao ombudsman, afirmando ainda que deixara o grupo há quatro anos “justamente por divergências relacionadas ao conflito Israel-Palestina”.

“Trata-se, portanto, de uma associação indevida, que cria um grave equívoco quanto à minha posição pessoal e expõe o próprio Coletivo a constrangimentos que não lhe cabem”, acrescentou, reivindicando espaço para errata e retratação do jornal.

No dia seguinte, 29 de setembro, O POVO reconheceu a falha e publicou Erramos na editoria Farol, afirmando que o artigo foi enviado “com o autor se identificando de maneira correta, sem o vínculo, e a edição é que incluiu, equivocadamente, dados desatualizados”. Além disso, as menções nos créditos que o associavam ao coletivo foram corrigidas em todas as versões digitais do texto.

Na mesma edição de segunda-feira do impresso, a Diretoria de Opinião disponibilizou espaço para um novo artigo assinado por Maximiliano Ponte com o título “Eu não sou mentiroso”, no qual o autor torna pública sua versão do caso e reitera as críticas ao O POVO pelo erro “gravíssimo e vexatório” que “abriu uma lacuna” em sua credibilidade.

A saída possível

Diante da situação, a saída encontrada em publicar um “Erramos” e oferecer espaço para um artigo-resposta foi a melhor dentro do que ainda era possível ser feito. O articulista teve o direito de manifestar sua insatisfação e esclarecer o caso e O POVO reconheceu o equívoco.

A situação foi indesejada a todos os envolvidos. Para o autor que tem razão em criticar o jornal pela associação indevida; para o coletivo de médicos que viu seu nome ligado a um artigo com o qual não compartilha ideias; e o próprio O POVO que tem a credibilidade posta em dúvida por um equívoco que expôs um articulista colaborador.

Diretor de Opinião do O POVO, Guálter George explica que houve um “erro de operação”. “O articulista enviou uma descrição correta e, na hora de editar, fez-se uma ampliação com base em artigo que ele publicara no passado, de uma época em que, de fato, fazia parte do movimento com o qual terminou identificado”, aponta.

Questionado a respeito dos procedimentos adotados pela Diretoria de Opinião para evitar novos erros na identificação dos articulistas que escrevem no O POVO, Guálter aponta que as medidas já foram tomadas. “Não haverá mais, a partir de hoje, qualquer intervenção nossa no descritivo dos articulistas que não esteja autorizado pelos próprios. Toda dúvida que surgir terá que ser, necessariamente, confirmada com o próprio autor, mesmo que isso venha a significar uma reprogramação do texto para outra data”, complementa.

Em seu artigo-resposta, Maximiliano Ponte pontua que “é preciso cuidado redobrado, sobretudo com aqueles que colaboram de forma espontânea e, ao fazê-lo, se expõem ao tratar de temas tão sensíveis”.

Ele tem razão. É imprescindível que O POVO estabeleça e siga protocolos para averiguar e eventualmente atualizar as identificações de articulistas convidados. Ou mesmo das fontes que venham a ser citadas em matérias.

É muito comum que ocorram mudanças em cargos ou posições que esses colaboradores ocupam em suas respectivas profissões e espaços na sociedade. Políticos, vira e mexe, estão trocando de legenda em uma dança das cadeiras na qual em um mês um deputado está num partido e migra para outro no seguinte.

Na área acadêmica, para citar um outro exemplo de tantos, um pesquisador pode mudar de universidade. O jornalismo precisa estar atento a essas constantes atualizações. Construir mais essa rotina de checagem se faz necessário para evitar situações com potencial de gerar constrangimentos a quem colabora com ele.

Um aviso aos leitores

