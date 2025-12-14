O olhar crítico que faltou ao desconto no IPVA

É o(a) profissional cuja função é exclusivamente ouvir o leitor, ouvinte, internauta e o seguidor do Grupo de Comunicação O POVO, nas suas críticas, sugestões e comentários. Atualmente está no cargo o jornalista João Marcelo Sena, especialista em Política Internacional. Foi repórter de Esportes, de Cidades e editor de Capa do O POVO e de Política
Debate esse que careceu de um maior aprofundamento no O POVO. Âncoras do programa O POVO no Rádio, na O POVO CBN, Jocélio Leal e Juliana Matos Brito até assinalaram no programa de quarta-feira como as duas notícias dialogam. No entanto, a cobertura das novas medidas aprovadas no Legislativo se mostrou muito factual e pouco analítica.
Faltou ampliar essa discussão, por exemplo, com uma perspectiva mais questionadora à Prefeitura sobre os efeitos das medidas aprovadas, especialmente o desconto de 50% no IPVA para motociclistas de app. A gestão municipal fez algum estudo prevendo os impactos de eventual alta no número de atendimentos por acidentes e seus custos mensuráveis e não mensuráveis? Não sabemos.
O desconto, na verdade, funcionará como subsídio da Prefeitura aos motociclistas de app que preencherem os critérios estabelecidos. A gestão municipal vai pagar metade do IPVA desses profissionais ao erário estadual.
No que tange à segurança viária, a Prefeitura garante que tanto a regulamentação dos motociclistas por app quanto o desconto no IPVA para ele visam diminuir o número de acidentes. O argumento é de que no caso de duas infrações graves de trânsito, o indivíduo perderia o direito ao benefício fiscal.
Mas essa é uma visão da gestão municipal, interessada em viabilizar uma promessa de campanha do prefeito, que foi reproduzida sem maior criticidade acerca de seus impactos. Fez falta à cobertura do O POVO uma perspectiva mais analítica sobre o tema, ouvindo especialistas em segurança viária que pudessem contrapor ou mesmo corroborar o que pensa a Prefeitura. Sobretudo num contexto de crescente número de acidentes.
Vida longa ao Conselho de Leitores
Na noite da última terça-feira, 9, foi realizada a derradeira reunião da turma de 2025 do Conselho de Leitores do O POVO, coordenada com muita honra por este ombudsman. No encontro, os integrantes do colegiado fizeram um balanço das atividades desempenhadas ao longo do último ano, no qual avaliaram, criticaram, elogiaram, sugeriram e tiveram contato mais próximo com a Redação do O POVO e suas produções jornalísticas.
Desde 1998, O POVO forma anualmente estes grupos com o objetivo de abrir as portas da Redação para que os leitores possam oferecer novas perspectivas de compreensão da informação jornalística, contribuindo de forma consultiva para um aprimoramento do conteúdo que chega aos leitores no papel, nos meios digitais e no rádio.
O Conselho de Leitores tem como característica destacada a pluralidade de seus integrantes, conferindo maior diversidade de ideias e opiniões em debates construtivos acerca do jornalismo feito por O POVO.
Em 2025, foram 11 reuniões presenciais e inúmeros debates diários no grupo de Whatsapp do Conselho, que este ano foi formado por 12 componentes: Ademar Gondim, Adryane Gorayeb, Diego de Santos, Joel Porfirio, Luiz Fábio Paiva, Mabel Portela, Nestor Santiago, Rebeca Barroso Lima, Tiago Diógenes, Valéria Pinheiro, Veranice Franco e Wanessa Brandão.
Todos são nomes de destaque nas respectivas áreas de atuação profissional, muitos deles sendo fontes para matérias e reportagens. Todos contribuíram com o trabalho da Redação e deste ombudsman ao longo de 2025.
Sou bastante grato a todos e todas. Espero que em 2026 sigam como leitores assíduos e de olhar crítico, compartilhando suas observações sobre o jornalismo feito por O POVO.
