O olhar crítico que faltou ao desconto no IPVA

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼ALTERAÇÕES buscam diminuir acidentes, segundo a Prefeitura

Na edição impressa da última quarta-feira, 10, O POVO destacou na editoria de Política que a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovara na véspera duas mensagens propostas pelo prefeito Evandro Leitão (PT), ambas ligadas à atividade de motociclistas por app. Uma é a criação de um marco regulatório para trabalhadores da categoria, enquanto a outra versa sobre desconto de 50% no IPVA para eles.

Na mesma edição, no caderno de Cidades, outra matéria apontava que nos dez primeiros meses de 2025 o Hospital Instituto Dr. José Frota (IJF) atendeu 6.685 vítimas de acidentes de motocicleta. Na média, 22 pessoas por dia, quase uma por hora. Só em outubro foram 816 casos. Duas matérias que, embora separadas por algumas páginas, não podem estar desassociadas de um debate mais amplo e com olhar mais crítico sobre políticas de mobilidade urbana e segurança viária.

Debate esse que careceu de um maior aprofundamento no O POVO. Âncoras do programa O POVO no Rádio, na O POVO CBN, Jocélio Leal e Juliana Matos Brito até assinalaram no programa de quarta-feira como as duas notícias dialogam. No entanto, a cobertura das novas medidas aprovadas no Legislativo se mostrou muito factual e pouco analítica.

Faltou ampliar essa discussão, por exemplo, com uma perspectiva mais questionadora à Prefeitura sobre os efeitos das medidas aprovadas, especialmente o desconto de 50% no IPVA para motociclistas de app. A gestão municipal fez algum estudo prevendo os impactos de eventual alta no número de atendimentos por acidentes e seus custos mensuráveis e não mensuráveis? Não sabemos.

De início, também não ficaram claros alguns aspectos sobre como um ente municipal estava promovendo desconto de 50% sobre um imposto estadual. Tampouco como a gestão iria compensar uma suposta perda arrecadatória. Somente na quinta-feira, 11, quando Evandro sancionou as medidas aprovadas dois dias antes na CMFor, algumas das questões foram respondidas.

O desconto, na verdade, funcionará como subsídio da Prefeitura aos motociclistas de app que preencherem os critérios estabelecidos. A gestão municipal vai pagar metade do IPVA desses profissionais ao erário estadual.

Titular da Secretaria da Fazenda do Ceará, Fabrizio Gomes confirmou ao O POVO que a alíquota será mantida, sem isenções para motoristas de app. Ainda assim, seguem perguntas sem resposta como o montante previsto no orçamento da Prefeitura que será destinado a essa medida.

No que tange à segurança viária, a Prefeitura garante que tanto a regulamentação dos motociclistas por app quanto o desconto no IPVA para ele visam diminuir o número de acidentes. O argumento é de que no caso de duas infrações graves de trânsito, o indivíduo perderia o direito ao benefício fiscal.

Mas essa é uma visão da gestão municipal, interessada em viabilizar uma promessa de campanha do prefeito, que foi reproduzida sem maior criticidade acerca de seus impactos. Fez falta à cobertura do O POVO uma perspectiva mais analítica sobre o tema, ouvindo especialistas em segurança viária que pudessem contrapor ou mesmo corroborar o que pensa a Prefeitura. Sobretudo num contexto de crescente número de acidentes.

Vida longa ao Conselho de Leitores

Foto: JÚLIO CAESAR Integrantes do Conselho de Leitores do O POVO receberam certificado de participação

Na noite da última terça-feira, 9, foi realizada a derradeira reunião da turma de 2025 do Conselho de Leitores do O POVO, coordenada com muita honra por este ombudsman. No encontro, os integrantes do colegiado fizeram um balanço das atividades desempenhadas ao longo do último ano, no qual avaliaram, criticaram, elogiaram, sugeriram e tiveram contato mais próximo com a Redação do O POVO e suas produções jornalísticas.

Desde 1998, O POVO forma anualmente estes grupos com o objetivo de abrir as portas da Redação para que os leitores possam oferecer novas perspectivas de compreensão da informação jornalística, contribuindo de forma consultiva para um aprimoramento do conteúdo que chega aos leitores no papel, nos meios digitais e no rádio.

O Conselho de Leitores tem como característica destacada a pluralidade de seus integrantes, conferindo maior diversidade de ideias e opiniões em debates construtivos acerca do jornalismo feito por O POVO.

Em 2025, foram 11 reuniões presenciais e inúmeros debates diários no grupo de Whatsapp do Conselho, que este ano foi formado por 12 componentes: Ademar Gondim, Adryane Gorayeb, Diego de Santos, Joel Porfirio, Luiz Fábio Paiva, Mabel Portela, Nestor Santiago, Rebeca Barroso Lima, Tiago Diógenes, Valéria Pinheiro, Veranice Franco e Wanessa Brandão.

Todos são nomes de destaque nas respectivas áreas de atuação profissional, muitos deles sendo fontes para matérias e reportagens. Todos contribuíram com o trabalho da Redação e deste ombudsman ao longo de 2025.

Sou bastante grato a todos e todas. Espero que em 2026 sigam como leitores assíduos e de olhar crítico, compartilhando suas observações sobre o jornalismo feito por O POVO.