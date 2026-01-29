Hub de Games do Ceará: R$ 1,5 mi para desenvolvedores de jogos

Foto: Divulgação/Lorena Monteiro Novo Hub de Games no Ceará

Desenvolver jogos no território cearense ganhou um novo capítulo. Com investimento estimado em cerca de R$ 1,5 milhão, o Hub de Games do Ceará se apresenta como uma das maiores iniciativas voltadas à formação, fortalecimento e internacionalização de desenvolvedores do Estado, desde os que estão criando seu jogo pela primeira vez aos estúdios já estruturados.

Um grande diferencial desse programa em comparação a outros do País, é que o programa nasceu do diálogo direto com o próprio setor, de forma que vem respondendo demandas históricas, trazendo meios de sustentabilidade e verdadeiro acesso ao mercado, desafios constantemente enfrentados por nós, desenvolvedores de jogos locais.

O Hub de Games do Ceará é um programa estruturalmente ligado ao Plano Setorial da Indústria de Jogos do Estado, o qual foi realizado pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult) em parceria com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), através da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) Estadual.

Mas a pergunta que fica é: "Como posso participar?"

Primeiramente, existem três caminhos que você pode seguir. Um voltado para pessoas físicas, que pela primeira vez estão desenvolvendo seu jogo ou que se encontram em fase inicial.

O Laboratório oferece mentoria, formação prática e apoio ao desenvolvimento de protótipos, contando com uma bolsa mensal de R$ 1 mil durante seis meses!

Já a Aceleradora é voltada aos estúdios e às empresas de games que possuem CNPJ, com mentorias estratégicas, planejamento de negócio, internacionalização e acesso a mercados ofertados, que possuem vagas limitadas para até dez estúdios.

E, por último, o programa também prevê intercâmbio cultural, contando com apoio financeiro de até R$ 15 mil por desenvolvedor, voltado à participação em eventos nacionais e internacionais do setor.



Agora partindo para a matemática... Somadas, as modalidades do Hub de Games do Ceará representam um investimento direto estimado em cerca de R$ 1,5 milhão para o nosso ecossistema de jogos do Estado, isso sem contabilizar os impactos indiretos na criação de novos projetos, estúdios e oportunidades de trabalho, impactando diretamente na nossa Economia Criativa.

Além de "encher os olhos" com o aporte financeiro, é importante lembrar que esse programa deve se destacar por valorizar enormemente a identidade cultural cearense, estimulando produções autorais diversas, de maneira que se alinhem com a realidade local e com o potencial de difusão nacional e internacional.

Segundo Daniel Gularte, Coordenador do Hub de Games do Ceará, quem vem acompanhando de perto o processo, compartilha que o objetivo do programa vai além da preparação para competições.

O foco aqui é não somente dar mais preparação para nossos representantes em ambientes competitivos de negócios, mas que possamos criar uma vitrine de oportunidades para que o mundo veja nossa identidade, qualidade e inovação quando falamos de games no Ceará. Ele é a marca que queremos construir para exportar inteligência, criatividade e competência para o setor de games no mundo", explica.

E fica o convite: se você quer acompanhar ainda mais de perto, no dia 3 de fevereiro, às 17 horas haverá o lançamento do Hub de Games do Ceará, no CVT Fortaleza (Rua Silva Jardim, 510, José Bonifácio).

Oportunidade única para conversar com desenvolvedores cearenses que se encontram nas mais diversas fases da jornada "game dev".

O Hub de Games do Ceará representa um verdadeiro convite para estudantes, desenvolvedores e empresas que sonham em transformar ideias em jogos. Vamos criar, crescer e ocupar o espaço partindo do nosso Ceará para o mundo!

