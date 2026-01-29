Wanderson Trindade é coordenador da Central de Dados e repórter do O POVO+, com uma paixão declarada por contar as histórias de quem faz a indústria dos jogos eletrônicos acontecer. Especializado na cobertura do universo dos games no Ceará, no Brasil e no mundo, acompanha de perto tanto o cenário competitivo quanto o desenvolvimento de jogos. Autodescrição: Homem pardo de cabelos ondulados, Wanderson aparece na foto usando óculos e fones de ouvido, com um sorriso no rosto que traduz sua energia e entusiasmo pelo tema.
Concurso busca games que valorizam pontos turísticos e identidade cultural brasileira
A terceira edição da iniciativa realizada pela Embratur e Abragames busca selecionar jogos digitais que promovam destinos turísticos e a cultura brasileira no mercado externo. O concurso oferece premiações em dinheiro que somam R$ 160 mil para os três primeiros colocados
O mercado brasileiro de jogos eletrônicos tem até o dia 9 de fevereiro para disputar uma fatia dos R$ 160 mil oferecidos pela 3ª edição do Prêmio Brasil Tá Pra Game. A iniciativa, fruto de uma parceria entre a Embratur e a Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Digitais (Abragames), busca títulos que utilizem a interatividade para promover destinos turísticos e a identidade cultural do Brasil no exterior.
O concurso é gerido pelo EmbraturLab, braço de inovação da Agência que foca em tecnologias e novos formatos de comunicação para a promoção do país no exterior. A estratégia visa utilizar a linguagem dos jogos eletrônicos para alcançar novos perfis de consumidores e diversificar as ferramentas de divulgação turística.
Segundo o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o objetivo é incentivar a criação de produtos digitais que reforcem a imagem do País de forma contemporânea. Para Rodrigo Terra, presidente da Abragames, a premiação consolida o setor de jogos como um meio de exportar a criatividade e as histórias brasileiras, aproximando a indústria de games de um dos maiores mercados econômicos do mundo.
Em edições passadas, o prêmio identificou jogos que funcionam como ferramentas de descoberta de destinos nacionais e elementos da identidade brasileira. De acordo com os organizadores, o resultado das edições anteriores demonstrou a viabilidade do setor audiovisual interativo como suporte para o turismo.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela página oficial do concurso, clicando aqui.
Aqui é o lugar para você saber o que está acontecendo no universo dos games, no Ceará, no Brasil e no mundo. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.