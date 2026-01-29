Foto: Embratur / Abragames O concurso oferece premiações em dinheiro que somam R$ 160 mil para os três primeiros colocados

O mercado brasileiro de jogos eletrônicos tem até o dia 9 de fevereiro para disputar uma fatia dos R$ 160 mil oferecidos pela 3ª edição do Prêmio Brasil Tá Pra Game. A iniciativa, fruto de uma parceria entre a Embratur e a Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Digitais (Abragames), busca títulos que utilizem a interatividade para promover destinos turísticos e a identidade cultural do Brasil no exterior.

O concurso é gerido pelo EmbraturLab, braço de inovação da Agência que foca em tecnologias e novos formatos de comunicação para a promoção do país no exterior. A estratégia visa utilizar a linguagem dos jogos eletrônicos para alcançar novos perfis de consumidores e diversificar as ferramentas de divulgação turística.

Segundo o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o objetivo é incentivar a criação de produtos digitais que reforcem a imagem do País de forma contemporânea. Para Rodrigo Terra, presidente da Abragames, a premiação consolida o setor de jogos como um meio de exportar a criatividade e as histórias brasileiras, aproximando a indústria de games de um dos maiores mercados econômicos do mundo.

Avaliação e premiação

Os projetos inscritos serão submetidos a uma comissão que analisará critérios técnicos e criativos. Entre os pontos observados estão:

Originalidade;

Narrativa e jogabilidade;

Aderência ao tema turístico;

Potencial de impacto no mercado internacional.

A terceira edição distribuirá prêmios em dinheiro para os três melhores colocados: o primeiro lugar receberá R$ 70 mil, o segundo R$ 50 mil e o terceiro R$ 40 mil.

Histórico da iniciativa

Em edições passadas, o prêmio identificou jogos que funcionam como ferramentas de descoberta de destinos nacionais e elementos da identidade brasileira. De acordo com os organizadores, o resultado das edições anteriores demonstrou a viabilidade do setor audiovisual interativo como suporte para o turismo.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela página oficial do concurso, clicando aqui.