Primeira infância: uma a cada seis crianças é vítima de racismo na Brasil

Uma em cada seis crianças de até 6 anos, período que contempla a primeira infância, já foi vítima de racismo no Brasil.

A informação é da pesquisa "Panorama da Primeira Infância: o impacto do racismo", encomendada pela Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal ao Datafolha. Constatação fica ainda mais grave quando 54% dos entrevistados apontam que lugares mais comuns para esses crimes são creches e pré-escolas.

Desses responsáveis Pessoa que participa regularmente dos cuidados de uma criança de 0 a 6 anos. Foram consideradas pessoas com qualquer grau de parentesco ou vínculo, incluindo babás, funcionários(as), madrastas e padrastos. , 16% afirmam que as crianças já sofreram discriminação racial na primeira infância. Esse índice aumenta entre crianças cujos cuidadores são pretos ou pardos (19%). Já em comparação com as crianças que têm responsáveis brancos, cai para 10%.

A pesquisa mostra ainda que a vulnerabilidade aumenta com a idade: 10% dos cuidadores de bebês de até 3 anos relatam racismo, número vai para 21% na faixa de 4 a 6 anos.

Foram ouvidas 2.206 pessoas, em abril deste ano, sendo 822 entrevistas com pessoas responsáveis pelo cuidado de crianças de até 6 anos. Maior parte das entrevistas foi feita no Sudeste (43%), seguida do Nordeste (26).

A coleta de informações também foi aplicada mais no interior dos estados (58%) em comparação a regiões metropolitanas (42%).

Perfil da criança de 0 a 6 anos cuidada pelo entrevistado

53% das crianças cuidadas pelos entrevistados têm de 4 a 6 anos e a maior parte desse público (53%) é feminino. A cor ou raça declarada pelos responsáveis é: 39% pardos; 12% pretos; 46% brancos; 2% indígenas e 1% amarelo.

Perfil dos responsáveis pelo cuidado de crianças de até 6 anos

O perfil deles é semelhante ao da média da população, com destaque para a maior presença de mulheres nesse grupo (62% contra 53% na população em geral). Com idade média de 40 anos, 51% se autodeclara pardos e 18% pretos. 27% desse público se declara branco, com ainda 2% amarelos e 2% indígenas.

A classe C se mostra predominante, com 49% de entrevistados, enquanto 29% estão nas classes D e E. Da classe AB, a minoria: 22%.

Afinal, o que é primeira infância?

A primeira infância refere-se aos primeiros seis anos de vida de uma criança, período importante para o desenvolvimento. Esses anos são marcados por transformações no cérebro, aquisição de habilidades motoras e cognitivas, além do desenvolvimento social e afetivo.