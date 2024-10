Mulheres e a Prefeitura de Fortaleza: somos maioria, mas seremos prioridade?

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-10-2023: Eleição para os conselhos gestores das Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) nas ruas do bairro Moura Brasil. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

As mulheres fizeram a diferença nas Eleições 2024 em Fortaleza. Maioria do eleitorado, 54,93%, foram protagonistas nas campanhas dos candidatos, principalmente no segundo turno. Foco das propostas apresentadas, este segmento social foi trabalhado em tom acolhedor e de efetivação de políticas públicas. Afinal, são elas que mais utilizam os serviços sociais, de saúde e educação executados pela Prefeitura.

O prefeito eleito, Evandro Leitão (PT), em seu discurso de vitória agradeceu a participação das mulheres para ser eleito. Mais uma vez, afirmou que irá trabalhar para mais equidade de gênero. A vice-prefeita, Gabriela Aguiar, quando questionada pela repórter Ana Rute Ramires sobre a importância do peso feminino na vitória, afirmou que a gestão vai “cuidar das pessoas com empatia, respeito, valorização da educação, da ciência e, sobretudo, com humildade”.

As políticas voltadas a mulheres estiveram presentes em números, declarações e promessas dos diferentes candidatos do processo eleitoral deste ano, tanto às prefeituras como para as câmaras municipais.

De acordo com o plano de propostas de Evandro, além das ações que perpassam os serviços relacionados a crianças e saúde, um programa municipal de proteção e apoio à mulher vítima de violência doméstica ou familiar é pensado para “ampliar, estruturar e qualificar a rede de prevenção e atendimento às mulheres em situação de violência de modo integrado às políticas estaduais e federais”.

Na área econômica, a chapa ganhadora propõe “implementar qualificação profissional para mulheres chefes de família”. A temática Mulher foi um dos 23 temas abordados pela proposta de gestão de Evandro Leitão e Gabriela Aguiar. Uma delas, porém, que não está neste documento, a criação de uma secretaria das mulheres.

O prefeito eleito da Capital disse, em sabatina realizada pelo O POVO, que pretende criar uma pasta que trabalhe as políticas públicas de mulheres. O fato de a temática dos direitos e da equidade de gênero estar representada por uma pasta, dentro de uma estrutura de administração municipal, precisa significar, acima de tudo, prioridade. Não pode ser apenas organogramas, cargos e eventos.

Precisa estar em orçamento de forma justa, ter equipes técnicas e conhecedoras da realidade, apresentar capacidade de investimento em iniciativas e de execução das políticas já existentes. Não pode ficar apenas na campanha. Precisa ir além da gestão, ser uma estrutura governamental fixa, a ponto de conseguir diagnosticar, implementar e ampliar políticas públicas eficazes de curto, médio e longo prazos.

No Governo do Estado, pasta criada há pouco mais de um ano, que tem como titular a vice-governadora, Jade Romero (MDB), tem muito trabalho ainda a fazer. E se a proposta de campanha da nova gestão de Fortaleza for cumprida, que os órgãos consigam trabalhar em conjunto, complementando competências e diversidades de forma mais ampla e profunda. Que não haja hiatos de ações e desperdício dos diferentes recursos.

As mulheres estarão monitorando, fiscalizando e cobrando o que foi prometido. A pauta não retrocede, não há tempo a perder. Os avanços conquistados com muita luta precisam ser valorizados e trabalhados com afinco e vontade política. É preciso romper os padrões da própria estrutura governamental, fortificando a cultura sobre igualdade de gênero nos organismos públicos. Deixo aqui a pergunta que, espero, inquiete o futuro novo prefeito e a futura vice-prefeita de Fortaleza: as mulheres são maioria, mas serão prioridade?