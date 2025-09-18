Gente, histórias e aprendizados: Fortaleza é mais do que fogos e medo
Sara Oliveira é repórter especial de Cidades do O POVO há 10 anos, com mais de 15 anos de experiência na editoria de Cotidiano/Cidades nos cargos de repórter e editora. Pós-graduada em assessoria de comunicação, estudante de Pedagogia e interessadíssima em temas relacionados a políticas públicas. Uma mulher de 40 anos que teve a experiência de viver em Londres por dois anos, se tornou mãe do Léo (8) e do Cadu (5), e segue apaixonada por praia e pelas descobertas da vida materna e feminina em meio à tanta desigualdade
Barra do Ceará, Vicente Pinzón, Jangurussu, Papicu. Bairros que contam as histórias de uma Fortaleza que é mais do que fogos e medo
Fortaleza fará 300 anos em 13 abril de 2026. Há 16 anos na cobertura jornalística de Cidades, vejo, escuto e vivo a Capital de diferentes formas. Já andei muito no sol quente das calçadas alencarinas, entrevistando, fotografando, reportando. Só assim conheci além do meu condomínio e dos caminhos diários. Convido você a fazer o mesmo.
Pertinho, na Cidade 2000, as alamedas das Violetas, dos Crisântemos e das Orquídeas me encantaram. Travessas onde, apesar do aperto, tem criança brincando de patins e vizinhos se ajudando. A pracinha do bairro se tornou até polo gastronômico que recebe gente do outro lado da Cidade.
Os bairros citados viram, na última semana, fogos de artifício sinalizarem perigo. Pessoas sem sair de casa, mais muros marcados, muitas matérias sobre homicídios. Era como se pudessem tomar a vida da Cidade.
Uma vez, em um dos aniversários de abril, comparei a Capital a um coração. Órgão que é dividido em duas bombas que, juntas, dão função ao músculo, especializado em bombear sangue para todo o corpo, levando oxigênio e nutrientes.
Na analogia, vi ruas, pessoas, vizinhos, vidas, compartilhamentos, aprendizados. Que saíam das histórias de superação, dor e conquistas que ouvi. Dos banhos de mar que vivi, da rotina dos diferentes espaços e depoimentos que reportei em matérias, artigos e conversas.
Que tenhamos a certeza que Fortaleza é mais do que fogos e medo!
