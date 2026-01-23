Foto: Divulgação Governo de São Paulo Tecnologia foi imnplementada em São Paulo há mais de dois anos

Você está sozinha em uma parada de ônibus, à noite, e se sente insegura. Então, aciona um painel, uma câmera noturna começa uma videochamada e uma pessoa, do outro lado da tela, em tempo real, espera com você até o ônibus chegar. A tecnologia, que já funciona em outros estados, será realidade em 20 paradas de Fortaleza a partir de segunda, 26. Deverão ser 50 até o fim de fevereiro.

Iniciativa, que leva o nome de "Projeto Abrigo Seguro", será implementada pela Prefeitura de Fortaleza em parceria com o Governo do Ceará e as empresas Eletromídia (que atua no segmento de mídia em espaços como aeroporto, shoppings elevadores) e Claro. As empresas deverão ter a concessão dos abrigos.

Os painéis que possibilitarão a companhia virtual serão conectados com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e com a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã (Sesec).

A primeira nova parada de ônibus será na avenida Humberto Monte, em frente ao campus do Pici da Universidade Federal do Ceará (UFC). Em dezembro de 2025, O POVO já havia antecipado que a Capital teria um novo modelo de pontos, após a retirada do equipamento exatamente em frente à Universidade.

Informação foi confirmada pelo prefeito Evandro Leitão (PT) em visita ao O POVO naquele mês. Conforme o gestor, um dos objetivos seria implementar inteligência artificial ao novo modelo.

O "Abrigo Seguro" é executado em São Paulo há mais de dois anos. Lá, a tecnologia é ativada a partir das 20h e segue até 5h. Há, inclusive, um sensor de presença que identifica se o usuários está sozinho, mesmo que ele não acione o serviço.

Rio de Janeiro, Cuiabá e Goiânia também implementaram a inovação.

Com uma pegada diferente, mas na tentativa de socorrer quem precisa de ajuda no meio da rua, a SSPDS implementou, em 2011, o "Botão do Pânico". Lembro de, enquanto repórter, ir às ruas para testar a comunicação.

Foram R$ 6,5 milhões investidos em um sistema de vigilância eletrônica que foi desaparecendo ao longo dos anos sem ser utilizado como deveria.

A replicagem do "Abrigo Seguro" em Fortaleza segue uma tendência internacional e deve atuar em um problema da vida cotidiana de muitas mulheres.

Na Capital, pesquisa do Instituto Patrícia Galvão, de 2024, mostrou que 80% das mulheres sentem muito medo de, durante o deslocamento pela Cidade, serem sequestradas, estupradas, agredidas ou importunadas sexualmente.

Infelizmente, se locomover, principalmente à noite, ainda é um grande risco às mulheres em Fortaleza. Não acho que uma tela consiga prevenir que algum dos crimes citados acima seja cometido. O que vemos acontecer em relação à violência de gênero é estarrecedor e frustrante. Há avanços, mas os números só aumentam.

Vejamos os resultados e a aceitação do recurso tecnológico a partir da próxima semana.