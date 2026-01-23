Logo O POVO+
Paradas de ônibus mais seguras para as mulheres à noite em Fortaleza?
Sara Oliveira é repórter especial de Cidades do O POVO há 10 anos, com mais de 15 anos de experiência na editoria de Cotidiano/Cidades nos cargos de repórter e editora. Pós-graduada em assessoria de comunicação, estudante de Pedagogia e interessadíssima em temas relacionados a políticas públicas. Uma mulher de 40 anos que teve a experiência de viver em Londres por dois anos, se tornou mãe do Léo (8) e do Cadu (5), e segue apaixonada por praia e pelas descobertas da vida materna e feminina em meio à tanta desigualdade

Sara Oliveira comportamento

Prefeitura anunciou implementação do "Abrigo Seguro", que realiza videochamada quando pessoas estiverem sozinhas na parada de ônibus. Deverão ser 50 pontos até fevereiro
Tecnologia foi imnplementada em São Paulo há mais de dois anos (Foto: Divulgação Governo de São Paulo )
Foto: Divulgação Governo de São Paulo Tecnologia foi imnplementada em São Paulo há mais de dois anos

Você está sozinha em uma parada de ônibus, à noite, e se sente insegura. Então, aciona um painel, uma câmera noturna começa uma videochamada e uma pessoa, do outro lado da tela, em tempo real, espera com você até o ônibus chegar. A tecnologia, que já funciona em outros estados, será realidade em 20 paradas de Fortaleza a partir de segunda, 26. Deverão ser 50 até o fim de fevereiro.

Iniciativa, que leva o nome de "Projeto Abrigo Seguro", será implementada pela Prefeitura de Fortaleza em parceria com o Governo do Ceará e as empresas Eletromídia (que atua no segmento de mídia em espaços como aeroporto, shoppings elevadores) e Claro. As empresas deverão ter a concessão dos abrigos.  

Os painéis que possibilitarão a companhia virtual serão conectados com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e com a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã (Sesec). 

A primeira nova parada de ônibus será na avenida Humberto Monte, em frente ao campus do Pici da Universidade Federal do Ceará (UFC). Em dezembro de 2025, O POVO já havia antecipado que a Capital teria um novo modelo de pontos, após a retirada do equipamento exatamente em frente à Universidade.

Informação foi confirmada pelo prefeito Evandro Leitão (PT) em visita ao O POVO naquele mês. Conforme o gestor, um dos objetivos seria implementar inteligência artificial ao novo modelo. 

O "Abrigo Seguro" é executado em São Paulo há mais de dois anos. Lá, a tecnologia é ativada a partir das 20h e segue até 5h. Há, inclusive, um sensor de presença que identifica se o usuários está sozinho, mesmo que ele não acione o serviço. 

Rio de Janeiro, Cuiabá e Goiânia também implementaram a inovação. 

Com uma pegada diferente, mas na tentativa de socorrer quem precisa de ajuda no meio da rua, a SSPDS implementou, em 2011, o "Botão do Pânico". Lembro de, enquanto repórter, ir às ruas para testar a comunicação.  

Foram R$ 6,5 milhões investidos em um sistema de vigilância eletrônica que foi desaparecendo ao longo dos anos sem ser utilizado como deveria. 

A replicagem do "Abrigo Seguro" em Fortaleza segue uma tendência internacional e deve atuar em um problema da vida cotidiana de muitas mulheres.

Na Capital, pesquisa do Instituto Patrícia Galvão, de 2024, mostrou que 80% das mulheres sentem muito medo de, durante o deslocamento pela Cidade, serem sequestradas, estupradas, agredidas ou importunadas sexualmente. 

Infelizmente, se locomover, principalmente à noite, ainda é um grande risco às mulheres em Fortaleza. Não acho que uma tela consiga prevenir que algum dos crimes citados acima seja cometido. O que vemos acontecer em relação à violência de gênero é estarrecedor e frustrante. Há avanços, mas os números só aumentam. 

Vejamos os resultados e a aceitação do recurso tecnológico a partir da próxima semana.  

