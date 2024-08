PL obtém vitória contra PT de Fortaleza na Justiça Eleitoral

Foto: FÁBIO LIMA Convenção de lançamento de Evandro Leitão, candidato a prefeito pelo PT, com presença do presidente Lula, CFO

O juízo da 115ª Zona Eleitoral de Fortaleza deferiu ontem pedido liminar do PL da Capital que acusa Evandro Leitão (PT), Gabriella Aguiar (PSD) e Lula (PT) de propaganda eleitoral antecipada durante convenção que confirmou, em 3 de agosto, a candidatura de Evandro à Prefeitura de Fortaleza. Na decisão, o juiz determina que os três removam das redes sociais uma série de vídeos e fotos do evento, que contou com participação de Lula. Neste sentido, o magistrado destaca que imagens da convenção apontadas pelo PL sugerem "pedido explícito de votos" feito pelo presidente durante seu discurso no ato. "A eleição, ela vai se dar no dia 6 de outubro, dia 6 de outubro, Evandro, é dia do meu aniversário", diz Lula em um dos trechos denunciados.

Liminar

Até agora, no entanto, apenas o pedido liminar pedindo a remoção do conteúdo foi julgado pela Justiça Eleitoral. Sobre o mérito, o juiz abriu prazo para manifestação da defesa da candidatura do PT no caso.

Fotos e vídeos

A decisão atinge 43 links, entre imagens e vídeos, publicados por Evandro e Gabriella nas redes sociais. A campanha de Evandro informou que, até a noite de ontem, ainda não havia sido notificada sobre a decisão.

Embate

Em maio, pré-campanha de André Fernandes (PL) foi alvo de decisão semelhante, após ato com Jair Bolsonaro (PL) em Fortaleza. Além da remoção de vídeos, o deputado foi condenado a pagar multa de R$ 15 mil.

Invasão

Um apartamento do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União), foi invadido no último sábado, 10, por criminosos. O imóvel fica em um prédio na Avenida Beira Mar, em Fortaleza, que teve outro apartamento invadido.

Beira Mar

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Maracanaú confirmou a invasão. "Foram furtados objetos pessoais da família e nenhum morador estava no apartamento do prefeito durante o ocorrido", destaca nota.

Investigação

Em nota, a SSPDS afirmou que "diligências e oitivas" do caso já estão em andamento, com atuação da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), e da Polícia Forense no caso.

Foto: Gustavo Simão, em 23/1/2019 Deputado Apóstolo Luiz Henrique é autor da proposta de distribuir bíblias nas escolas públicas

"Bíblia é manual", diz deputado

Autor da proposta que prevê a distribuição de bíblias cristãs em escolas da rede estadual do Ceará, o deputado Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) defendeu ontem a legitimidade do projeto, citando a própria história de vida como justificativa.

Luiz Henrique

"A Bíblia é nosso manual de vida (...) eu sei bem disso, pois foi lendo esse livro que minha vida foi transformada e eu fui resgatado de uma trajetória falida para um caminho de bênçãos sem medidas", disse o deputado.

Roseno

Renato Roseno (Psol), no entanto, fez afirmação no sentido contrário: "Decepcionante. É evidentemente inconstitucional. Utilizar o Estado para promover uma única religião viola o Princípio da Laicidade do Estado", diz.

Leia mais "Bíblia nas escolas": entenda a proposta que Elmano prometeu aprovar Sobre o assunto "Bíblia nas escolas": entenda a proposta que Elmano prometeu aprovar

Horizontais

A Escola de Saúde Pública do Ceará está fazendo uma pesquisa para identificar violências sofridas e/ou percebidas por trabalhadoras do Sistema Único de Saúde (SUS) em Fortaleza. Questionário virtual está disponível na página oficial da entidade até fevereiro de 2025 para mulheres interessadas em participar do estudo.