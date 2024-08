PT e PDT polarizam 1º dia de campanha

Foto: Fco Fontenele / Aurélio Alves José Sartos e Evandro Leitão

Primeiro dia da campanha para a disputa de 2024 em Fortaleza acabou marcado pela polarização entre os ex-aliados José Sarto (PDT) e Evandro Leitão (PT). Mudando agenda que havia sido divulgada no dia anterior, o candidato do PDT resolveu "recalcular" a rota e comandou uma manifestação em frente ao prédio da Assembleia Legislativa, presidida pelo candidato petista. Ao lado do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) - que, assim como Sarto, também já presidiu a Casa -, Sarto cobra vídeo de sessão de 2018 da Casa onde Evandro rejeita assinar uma CPI para investigar o narcotráfico no Ceará. A jogada ensaiada recebeu resposta dura do petista, que classificou o episódio como "espetáculo deprimente" e contestou a participação de servidores municipais no ato.

Bate

A cobrança pelas imagens da sessão ocorre desde o início do ano e já foi feita também por outros candidatos. Por um lado, Sarto tem razão: gravações são públicas e, em tese, deveriam ser acessíveis por qualquer pessoa.

Rebate

Pelo outro, Evandro também tem razão ao lembrar que Sarto, à época deputado, também não atuou pela CPI. Ambos eram alinhados com Camilo Santana (PT), que não queria "palanque" para a oposição em ano eleitoral.

Embate

A juíza da 113ª Zona Eleitoral de Fortaleza, deferiu ontem liminar determinando que o Youtube retire do ar a transmissão da sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Ceará realizada no último dia 1º de agosto.

Chapa

A decisão segue pedido do União Brasil e tem como base momento em que a deputada Gabriella Aguiar (PSD) discursa sobre ter sido escolhida pelo PSD para concorrer a vice-prefeita na chapa de Evandro Leitão (PT).

Confuso

O esquisito é que a ação cita Evandro e Gabriella, mas a ordem de remoção vai para o Google, empresa que é proprietária do YouTube. E tudo isso sobre o canal da Alece na plataforma, que não teria relação com a campanha.

Exposição

A Caixa Cultural Fortaleza apresenta, entre 27 de agosto e 3 de novembro, a exposiçaõ Megabichos, com 14 megaesculturas de animais produzidas pelo artista plástico Marcos Scorzelli. Vai bombar no Instagram.

Foto: Samuel Setubal André Fernandes e Jair Bolsonaro, durante visita do ex-presidente a Fortaleza em setembro de 2023

André recebe Bolsonaro

O candidato do PL, André Fernandes, faz hoje sua grande aposta para o momento inicial da corrida eleitoral, com carreata ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Evento começa às 9h30min, saindo do comitê do candidato na Osório de Paiva.

Caucaia

Esta não será a única agenda eleitoral de Jair Bolsonaro no Ceará neste sábado. Às 14h, o ex-presidente participa de evento da candidatura de Coronel Aginaldo (PL), marido da deputada Carla Zambelli (PL-SP) em Caucaia.

Presente

Com agenda de primeiro dia voltada para adesivaços e inauguração de comitê, campanha de Capitão Wagner (União) chamou a atenção pelo volume e presença de rua ontem. Muita bandeira e militância na rua.

Horizontais

Terminam na segunda-feira inscrições para o 2º Prêmio Pacto Contra a Fome, que reúne organizações sem fins lucrativos e negócios de impacto socioambiental. Serão escolhidas seis ações de segurança alimentar e redução de desperdícios, que receberão R$ 100 mil cada. Informações em pactocontrafome.org.